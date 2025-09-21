Afganistan Genelkurmay Başkanı'ndan Trump'a Sert Cevap

Afganistan Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat, ABD Başkanı Donald Trump'ın Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü ABD'ye geri verme uyarısına yanıt olarak " Afganistan'ın bir karış toprağı dahi pazarlık konusu olamaz. Bu kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri verme uyarısına Taliban yönetiminden yanıt geldi. Afganistan Savunma Bakanlığı'na bağlı Hava Kuvvetleri Üniversitesi'nde düzenlenen pilot mezuniyet töreninde konuşan Afganistan Genelkurmay Başkanı Fasihuddin Fıtrat, isim vermeden Trump'ın açıklamalarına değindi. Fıtrat, "Son zamanlarda bazı kişiler, Bagram Hava Üssü'nü geri almak için Afganistan ile müzakerelere başladıkları yönünde açıklamalarda bulundu" ifadelerini kullandı. Afganistan'ın bağımsız bir ülke olduğunu vurgulayan Fıtrat, "Vatanımız üzerinde asla pazarlık yapmayacağız. Afganistan tamamen özgür ve bağımsız bir ülkedir. Kendi evlatları tarafından yönetilmektedir ve hiçbir yabancı ülkeye bağlı değildir" dedi.

Afganistan'ın kendini korumaya yetecek yeteneklere sahip bir orduya sahip olduğunu ifade eden Fıtrat, "Dost eli uzatana dostça karşılık verilir, ancak düşmanca yaklaşanlar en güçlü düşmanı karşısında bulur" şeklinde konuştu. Taliban'a bağlı silahlı güçlerin Afganistan'ı savunma kararlılığını kanıtladığını iddia eden Fıtrat, "utanç verici anlaşmalar" yapılmayacağını belirterek, "Afganistan'ın bir karış toprağı dahi pazarlık konusu olamaz. Bu kabul edilemez" dedi.

Trump Taliban yönetimini tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'da bulunan Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü geri almayı istediklerini yineleyerek, "Eğer Afganistan Bagram Hava Üssü'nü onu inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" açıklamasında bulunmuştu.

Trump ABD'nin Bagram Hava Üssü'nü terk etmesini eleştirmişti

Trump daha önce yaptığı açıklamalarda ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilirken Bagram Hava Üssü'nü de terk etmesini eleştirerek bu konuda Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini suçlamıştı. Üssü geri almak için Afganistan ile görüştüklerini belirten Trump, "Bagram'da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi" ifadelerini kullanmıştı. Bagram Hava Üssü'nü stratejik önemi nedeniyle geri istediklerini ifade eden Trump, "Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" ifadelerini kullanmıştı. - KABİL