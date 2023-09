Afad Başkanı Okay Memiş Osmaniye'de incelemelerde bulundu.

Vali Erdinç Yılmaz ile birlikte ilk olarak Karaçay Konteyner Kenti ziyaret eden AFAD Başkanı Okay Memiş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında AFAD Osmaniye İl Müdürü Selami Kılıçel, konteyner kentte yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Daha sonra Vali Erdinç Yılmaz ile birlikte Osmaniye AFAD Hizmet Binası inşaatında incelemelerde bulunan AFAD Başkanı Okay Memiş, ardından Masal Park yanında yapımı devam eden Cebelibereket Çarşısı'nda incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından karşılanan Vali Erdinç Yılmaz ve AFAD Başkanı Okay Memiş burada devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okay Memiş, Osmaniye ziyaretinin son bölümünde Vali Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Kara ile birlikte yapımı devam eden deprem konutları inşaatında incelemelerde bulundu. Ziyaret sonunda Vali Yılmaz, AFAD Başkanı Okay Memiş'e ziyareti nedeniyle teşekkür etti.(DHA)