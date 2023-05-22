Adıyaman'dan TBMM'ye kick boksta kuşak sahibi milletvekili

ADIYAMAN Adıyaman'ın çiçeği burnunda ki Kick Boks sporcusu Milletvekili Mustafa Alkayış, meclise gitmeden önce son antrenmanına çıktı.

Koyu kahverengi birinci dan kuşak sahibi olan ve aynı zamanda kick boks hakemi olan Mustafa Alkayış, AK Parti'den milletvekili seçildi. Yıllarca hem spor hem siyaseti bir arada yürüten Mustafa Alkayış, son antrenmanını yaptı. Uzun yıllar siyaset yapan Mustafa Alkayış, siyasette olduğu gibi ringde de usta hamleler yaparak sporda da başarısını gösteriyor. Türkiye Kick Boks Güneydoğu Bölge Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan'ın gözetiminde antrenman yaparak, son maçına çıkan Mustafa Alkayış'a eldiven ve madalya verildi. Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Türkiye Kick Boks Güneydoğu Bölge Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan'a bundan sonrası milletvekilliği görevinde başarılar diledi. Türkiye Kick Boks Güneydoğu Bölge Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Haluk Erdoğan, "Milletvekilim dört yıl boyunca hem siyaseti hem de sporu bir arada götüren ender siyasetçilerden bir tanesidir. Hiçbir zaman için sporu, antrenmanları aksatmadı. Sporu seven, sporun içerisinde yoğrulan milletvekilimiz ile son antrenmanımızı Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ringde yaptık. Bundan sonraki milletvekilliği hayatında başarılar diliyorum. Kendisi koyu kahverengi birinci dan sporcumuz ve aynı zamanda kick boksun hakemidir" dedi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış ise, kick boks sporu ile çocuğunu antrenmana götürürken tanıştığını belirterek, "Kick boks ile çocuğu antrenmana götürürken tesadüfen tanıştım. Daha sonra da bu sporu gerçekten çok sevdim. Antrenmanlarımı aksatmamaya özel bir gayret gösterdik. Çünkü spor gerçekten bu hayatın meşgalesinden insanı uzaklaştırıyor. İnsanı daha sakin hale getiriyor. Daha hayata tutunmasını, o yorgunluğu hepsini bir tarafa götürüyor. O yüzden ben yaş gurubu ne olursa olsun herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Biz her zaman sözün üstünlüğüne sözün gücüne inanan insanlarız. Gerçekten bu spor tanındığı zaman kick boks sporu tanındıkça ne kadar faydalı bir spor olduğu, aslında ne kadar nazik bir spor olduğu da anlaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ise konuşmasında, "Yediden yetmiş yediye gençlerin ve çocukların yanı sıra ailelerin ve bürokrasinin, siyasetin ve çeşitli meslek guruplarının, özellikle ailelerin çocuklarla beraber tesislerde spor yapmasını önceliklerimiz arasına koymuş bulunmaktayız. Bunların en iyi örneği de milletvekilimizdir. Sporun içerisinden gelen önemli temsilcilerimizin, milletvekillerimizin olması bizi de bu anlamda çok şanslı bir duruma getiriyor. Spor, özellikle sosyal, psikolojik ve fizyolojik katkılarına baktığımız zaman milletvekilimizin çok yoğun programları içerisinde spora zaman ayırması aslında bireyin hem sosyal, hem psikolojik, hem fiziksel olarak hem dinlenmesine hem vücudun kendini yenilemesine en iyi örneği diyebiliriz" şeklinde konuştu.