Balkan Türkleri Derneği Genel Kurulu: Adem Tuğral güven tazeledi

Samsun Balkan Türkleri Derneği 20. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Adem Tuğral, 2'inci kez başkan seçildi.

Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Genel kurulda tek aday olan Başkan Adem Tuğral, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Yeniden Refah Partisi Samsun İl Başkan Yardımcısı Engin Ak, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan selamlama konuşmaları gerçekleştirdi. Ardından yapılan oylama ile divan heyetine Emin Sipahi başkanlığında Esra Aydoğdu, Erdoğan Şenol, Hüseyin Genç ve Aysun Yıldırım getirildi. Daha sonra faaliyet raporu ve gelir gider hesabı okunup onaylandı. Mevcut Başkan Adem Tuğral'ın konuşması sonrası seçim işlemine geçildi.

Yapılan seçime tek aday olarak katılan Adem Tuğral güven tazeleyerek 2'inci kez başkan seçildi.

Tuğral'ın yönetim kurulu asil üyeleri ise Ayhan Abacı, Sibel Arı, Harun Kordel, Engin Gök, Gökhan Göksu, Tarık Bozal, Emre Yılmaz, Doç. Dr. Esen Ersoy, Yüksel Çınar ve İbrahim Elmas'tan oluştu.

Adem Tuğral seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün derneğimizin 39. yılındaki 20. genel kurulunu yaptık. Yani önümüzdeki ayın 7'sinde derneğimizin de kuruluş yıl dönümü. Bu sene genel kurulumuz böyle aynı haftaya denk geldi. Derneğimiz Samsun'un en önemli derneklerinden birisi. Kültürel faaliyetler ve üyelerimizle olan iletişimi sağlamak için kurulmuş bir dernektir. Bizim dönemimizde de bu iletişimi daha üst seviyelere çıkartarak, kültürümüzü ilimizde daha fazla yaşatarak devam ettik. İnşallah bundan sonraki iki yıllık dönemde de bu faaliyetlerimizi arttırarak sosyal sorumluluk projeleri olsun, kültürel faaliyetler olsun, üyelerimize yönelik farklı çalışmalar olsun, bunların sayısını arttırarak devam etmek istiyoruz. Kongremize katılan önceki dönem başkanlarımıza, siyasi parti temsilcilerimize, sayın milletvekilimize, üyelerimize ve yönetim listemizdeki bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki çalışmalarda inşallah hep beraber devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı