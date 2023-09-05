Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret etti. Başkan Karalar, ziyaret için teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ağırladı.

Başkan Zeydan Karalar, "Adana Valimiz Sayın Selim Yavuz Köşger'i belediyemizde ağırladık. Kendilerine nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.