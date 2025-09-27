MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, "Terörsüz Türkiye adımı, köklü ve sağlam referanslara dayanmakta, ilhamını büyük Türk tarihinden almaktadır." dedi.

MHP tarafından "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında merkez Seyhan ilçesindeki Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" temasıyla program düzenlendi.

Programın divan başkanlığını yapan Yalçın konuşmasında, Türkiye'nin, kuruluş aşamasındaki ruhtan kopmaksızın, bölgesinde ve dünyada tam bağımsızlık hedefine ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin, çağın gerekleri doğrultusunda yeni bölgesel ve kısmi küresel ortaklıklar tesis etmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği "Türkiye-Rusya-Çin İttifakı"nın, bağımsız işbirliği projelerinin yeni versiyonu olduğunu dile getirdi.

Yalçın, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin hem bugününü kurtarmak hem de yarınlarını güvence altına almak üzere "kolları sıvadığını" belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sınırlarımızın ötesinde kalıcı emniyetin temini açısından öncelikle içeriye bulaşan virüslerin yok edilmesi ve topraklarımızdaki bataklığın kurutulması, Cumhur İttifakı üyelerince elzem görülmüştür. Türkiye'de dış etkenlere karşı mukavim ve sarsılmaz bir yapı inşa etmenin yolunun iç dinamiklerin dayanıklı ve güçlü hale getirilmesinden geçtiği tespit edilmiştir."

Dış tehlikelerin bertaraf edilmesi ve ülke güvenliğinin sağlanması yolunda tarihi hamleler yapıldığını vurgulayan Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Eskinin hasta Türkiye'si, günümüzün bölgesel ve hatta küresel aktörü seviyesine erişmiştir. İstikbalden ümitli, hatta eminiz. Türkiye'yi mutlu bir gelecek, müreffeh yarınlar beklemektedir. Öte yandan MHP ve Cumhur İttifakı, Türkiye'de siyasi diyalog ikliminin egemen kılınması, toplumsal huzur ve barışın kalıcı olması için de çaba göstermektedir. Ülkemizi 21. yüzyılda lider devlet konumuna yükseltmek ve 'Türkiye Yüzyılı' ülküsünü gerçekleştirmek maksadıyla atılan temeller, Terörsüz Türkiye hamlesiyle yeni bir safhaya ulaşmıştır. Terörsüz Türkiye adımı, köklü ve sağlam referanslara dayanmakta, ilhamını büyük Türk tarihinden almaktadır. Tarih boyunca kurulan büyük Türk devletleri, dünyaya nizam verecek kudrete erişmelerini, önce iç barış ve bütünlüğü sağlamalarına borçludur."

Yalçın, "Terörsüz Türkiye"nin milletin bekası için önem taşıdığını belirterek, "Bu önemi göz ardı eden muhalefet, bozgunculuktan vazgeçmemektedir. Terörsüz Türkiye gayretlerinin baltalanmaması ve Türk dış politikasında tek bilek tek yürek olunması elzemken, muhalif siyasi partilerden çatlak sesler yükselmektedir." dedi.

MHP'nin, Türkiye'nin tam bağımsızlığına halel getirecek her türlü oluşumun karşısında duracağını söyleyen Yalçın, "Terörsüz Türkiye hamlesinden geri adım atılmayacaktır. İç barış kamilen tesis edilinceye kadar Terörsüz Türkiye hususunda her türlü fedakarlık samimiyetle sergilenecektir. Terörün, Türkiye gündeminden sonsuza kadar düşürülmesi için başlatılan siyasi diyalog havasının kirletilmesine izin verilmeyecektir. Hülasa, Terörsüz Türkiye kervanı mutlaka Kızılelma'ya ulaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi daha da büyütme ve geliştirme inancı taşıyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Terörsüz Türkiye"nin, ülkeyi daha güçlü, büyük, zengin ve huzurlu hale getirme ülküsü olduğunu anlattı.

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye, Türkiye'yi küresel ve süper güç ülke yapma hedefimizin ilk ve en önemli adımıdır. Bizi kendi içimize hapsederek, enerjimizi, kaynaklarımızı ve yine kendimizi tüketmek üzere kurgulanan habis senaryoları Türk milletinin irade ve kudretiyle yırtıp atmasıdır. Bin yıldır vatan tuttuğumuz topraklarda, sonsuza kadar bağımsız yaşama irademizdir. Terörsüz Türkiye, tek bir Mehmetçiğimizin dahi burnu kanamadan, hiçbir vatandaşımız zerre kadar zarar görmeden, terörü bitirmek, milli birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmaktır. Milletimiz arasında çıkarılmaya çalışılan fitneler nihayete ersin, ayrışma son bulsun, artık kaynaşma hakim olsun arzusundayız."

"Zaferden zafere, başarıdan başarıya koşacağız"

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da "Terörsüz Türkiye"nin sadece güvenlik meselesi değil aynı zamanda kalkınma, refah ve huzur meselesi olduğunu ifade etti.

Terörsüz bir Türkiye'de gençlerin hayallerini özgürce kurabileceğini dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Üniversite sıralarında bilim üreten, fabrikalarda alın teri döken, spor sahalarında ay yıldızlı bayrağı gururla dalgalandıran gençlerimiz, terörün gölgesinden uzak bir geleceği hak etmektedir. Terörsüz Türkiye, gençlerimizin özgürce nefes aldığı, umutla yarına koştuğu bir ülkedir. Terörsüz Türkiye demek yolların, köprülerin, fabrikaların güven içinde yükseldiği, çiftçinin tarlasında bereketle çalıştığı, esnafın kepengini huzurla açtığı bir Türkiye demektir. Milliyetçi Hareket Partisinin vizyonu, yalnızca terörsüz bir vatan değil, aynı zamanda üretimin, kalkınmanın kök saldığı bir vatandır."

Kılıç, bu konudaki hedeflerin siyaset üstü olduğunu vurgulayarak, "Bir ve beraber, asırlık birliğimiz, sonsuz kardeşliğimiz ile Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda zaferden zafere, başarıdan başarıya koşacağız." diye konuştu.

Programda MHP Milletvekilleri Ayşe Sibel Ersoy ve Levent Uysal ile MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı da konuşma yaptı.

"Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"na AK Parti ve MHP milletvekilleri, belediye başkanları, merkez yürütme kurulu üyeleri, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Mersin, Nevşehir ve Niğde'den il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.