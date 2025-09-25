Adana'da 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' gerçekleştirilecek

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, 27 Eylül'de kentte "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programının gerçekleştirileceğini belirtti.

Kanlı, Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, 27 Eylül'de kentte gerçekleştirecekleri "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" programıyla ilgili bilgi veren Kanlı, herkesi Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak etkinliğe beklediklerini söyledi.

Yusuf Kanlı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın divan başkanlığında gerçekleştirilecek ve Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Mersin, Nevşehir, Niğde teşkilatlarının da katılacağı toplantıyla Türkiye'nin birlik ve beraberliğine güçlü bir katkı sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Kanlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlatılan "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili de bilgi verdi.

MHP'li Kanlı, yürütülen sürecin açılım ve pazarlık olmadığını, Milliyetçi Hareket Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin hiçbir zaman için oy kaygısıyla söylemde bulunmadığını dile getirdi.

Devletin bütçesinden terörle mücadeleye önemli bir kaynak aktarıldığını hatırlatan Kanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer terörsüz bir Türkiye olmuş olsaydı 2 trilyon dolar ülkemizin bütçesi içerisinde olmuş olacaktı. Bugün yaşamış olduğu ekonomik sıkıntıyla da ilgili bir süreci çok kısa bir şekilde atlatmış olacaktık. Yani bunları göz ardına bırakmayalım. Bunların içerisinde telafisi mümkün olmayan tek şey şehitlerimizdir. Mekanları cennet olsun. Bizler bugün burada oturabiliyorsak, bir şekilde sohbet edip kahvaltımızı yapıp, sohbet edebiliyorsak onların vermiş olduğu canı ve ailelerinin göstermiş olduğu fedakarlıkla bu durumdayız. Biz bunların bilincinde olan bir siyasi hareketiz."

Kanlı, 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlamalarında doğu ve güneydoğuda çok sayıda ili ziyaret ettiklerini ve oradaki vatandaşların da "Terörsüz Türkiye" sürecinden mutlu olduğunu belirtti.

Filistin'de yaşananlara da değinen Kanlı, siyonist İsrail'in Filistin'de bir soykırım yaptığını ve buna devam ettiğini kaydetti.