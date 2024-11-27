Üye Girişi
Haberler
Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek

Putin, ilk kez bu kadar açık tehdit etti! Sözleri yaklaşan savaşın habercisi

 Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı

 İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu

İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri panikletti
Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz

Aileden Enes'in arkadaşına: Bunu söylersen seni koruruz

Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı

Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı, DEM Parti eş genel başkanlarının teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği iddialarını yalanladı.

Dem Parti eş genel başkanlarının teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği iddia edildi.

ADALET BAKANLIĞI YALANLADI

Adalet Bakanlığı, söz konusu iddianın doğru olmadığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "DEM eş başkanlarının Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği yönündeki bazı yorumlar yapılıyor. Bu yorum ve haberler doğru değildir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "İmralı ile DEM grubunun görüşmesi gecikmemeli" sözlerinin ardından DEM Parti, Öcalan ile görüşme yapmak için Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Politika
img

İstifası sonrası taraftarlar tek bir ismin adını haykırıyor
img

"700 liralık işlem için 8300 lira ödüyorum" deyip isyan etti
img

CHP lideri Özel'in beklediği izin çıktı! Cuma günü ziyaret edecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT Spor canlı izle! MONACO BENFİCA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Liverpool Real Madrid CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Liverpool Real Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Debrecen nerede, hangi ülkede? Beşiktaş Maccabi Tel Aviv muhtemel 11'leri açıklandı mı? AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'leri açıklandı mı? Slavia Prag Fenerbahçe muhtemel 11'leri açıklandı mı? Diyarbakır okullar tatil mi? 28 Kasım Perşembe Diyarbakır'da okul yok mu (Diyarbakır Valiliği Açıklaması)? Dinamo Zagreb Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Dinamo Zagreb Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Celtic Club Brugge CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Celtic Club Brugge maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bologna Lille CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Lille maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Aston Villa Juventus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Juventus maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.