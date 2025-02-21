Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan TÜSİAD çıkışı: Hukuk güvenliği yok demek insafsızlıktır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün Konya'nın Kulu ilçesine gelerek Kulu Adalet Sarayı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Tunç, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında açılan soruşturmaların eleştirilmesine tepki gösterdi.

"27 NİSAN BİLDİRİSİNE KARŞI NE SÖYLEDİLER?"

Bakan Tunç konuşmasında şu ifadeleri kullandı: " Bugün Türkiye'de hukuk devleti ilkesinin hâkim olmadığı yönünde kara propaganda yapmaya çalışanlar, 27 Nisan bildirisine ne karşı ne söylediler? Bu ülkede iktidar partisine karşı bir kapatma davası açıldığında sesleri çıktı mı bunların? Gezi olaylarıyla bu ülkeyi kaos ortamına sürüklemeye çalışanlar, o terörist paçavralarını Taksim'de binalara asanlara karşı o sivil toplum kuruluşları, bir çift laf söyleyebildiler mi? 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında ne söyleyebildiler? Bu ülkede demokrasiye sahip çıkma noktasında, millet iradesine sahip çıkma noktasında bir şey söylediler mi?

"BU ÜLKEDE HUKUK GÜVENLİĞİNİN OLMADIĞINI SÖYLEMEK İNSAFSIZLIKTIR"

Bugün çıkıp 3 tane hakaret soruşturması nedeniyle hukuk devletinin olmadığını, bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır. Bu ülkeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletimize hakarettir. Ülkemizde hukuk güvenliği alabildiğine var. Çıkıp kürsülere ' Türkiye'de hukuk güvenliği yok ey yabancı yatırımcı buraya gelmeyin' demek bir iş adamları derneğinin sözü olabilir mi?

"TÜSİAD BİLİR, SANAYİCİLER BİLİR, ÜRETİCİLER BİLİR"

Ülkemizde 2002'de 36 milyar dolar olan ihracat, hukuk güvenliği sayesinde, yatırım ortamının iyileştirilmesi sayesinde, fabrikaların organize sanayi bölgelerini doldurması sayesinde, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesi sayesinde, üretimin artması sayesinde 262 milyar dolara yükselmiştir. Bunu en iyi şekilde kim bilir? TÜSİAD bilir, sanayiciler bilir, üreticiler bilir. O ortam sağlanmasa, hukuk güvenliği sağlanmasa bu olabilir miydi?

"YATIRIMCI ÜLKEYE GÜVENMESE YABANCI SERMAYE YÜKSELİR MİYDİ?"

80 yıl boyunca, 2002 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, ülkemize gelen yabancı sermaye tutarı 15 milyar dolar. Sadece geçen yıl gelen miktar 11.3 milyar dolar, bir yılda. Neredeyse 15 milyar dolara yakın bir rakam. 22 yıl boyunca ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye tutarı 273 milyar dolara ulaştı. 15 milyar dolar nerede? 273 milyar dolar nerede? Hukuk güvenliği olmasa doğrudan yabancı sermaye, yabancı yatırımcı ülkeye güvenmese 15 milyar dolardan 273 milyar dolara yükselir miydi? Hâkim ve savcılarımız, avukatlarımızın da desteğiyle 13 milyon 900 bin karar verdi bir yılda.

"BUNA MÜSAADE ETMEYİZ"

Bunların hepsini göz ardı edeceksiniz, hukuk devletini ve hukuk güvenliğini sağlamak için fedakârca çalışan hâkim ve savcılarımızın emeğini, yargı çalışanlarımızın emeğini bir tarafa bırakacaksınız, 3 tane hakaret soruşturmasıyla 'ülkede hukuk güvenliği yok' diyeceksiniz. Buna müsaade etmeyiz. Biz bu ülkenin yüksek standartlı bir demokrasi yolunda Türkiye Yüzyılında hukuk güvenliğini tahkim ederek yolumuza devam edeceğiz ve milletimizin refahını artırmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."