Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, St. Petersburg Başkonsolosluğunu Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, St. Petersburg Başkonsolosluğunu Ziyaret Etti
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya'daki temasları kapsamında St. Petersburg Başkonsolosluğunu ziyaret etti ve ülkedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya'daki ziyaretleri kapsamında, Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosluğunu ziyaret ettiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'daki temaslarımız kapsamında St. Petersburg Başkonsolosluğumuzu ziyaret ettik. Moskova Büyükelçimiz Tanju Bilgiç ve St. Petersburg Başkonsolosumuz Özgün Talu ile bir araya gelerek ülkede yürütülen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldık. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
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