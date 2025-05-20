Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya'da Katar ve BAE ile Görüşmeler Yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya'da Katar ve BAE ile Görüşmeler Yaptı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri adalet bakanları ile resmi görüşmeler gerçekleştirdi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri adalet bakanları ile Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Rusya'nın St. Petersburg kentinde görüşmelerini sürdürüyor. Tunç, Birleşik Arap Emirlikleri Adalet Bakanı Abdullah Bin Sultan Bin Awad Al Nuaimi ve Katar Adalet Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İbrahim Bin Ali Al Mohannadi ile görüşmeler yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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