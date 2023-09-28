Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz koruma memurlarına önemli görevler verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz koruma memurlarının yemin töreninde, "Öncelikle bu kişilerin aklına ve yüreğine dokunarak onların gelişim süreçlerini desteklemek en büyük vazifeniz olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde infaz koruma memurlarının yemin törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tunç, infaz memurlarının adalet sistemimin güçlenmesi, toplumun suça karşı korunması sürecinde görev alacaklarını ifade ederek, infaz sisteminin en önemli amaçlarından birisinin hükümlüleri infaz kurumuna girdikten sonraki yaşamında suçtan uzak tutmak olduğunu vurguladı. Bakan Tunç, infaz sürecince suça karışmış insanların olumlu yönde kişisel dönüşüm yaşamlarını kolaylaştırmaya ve onları desteklemeye odaklandıklarını söyledi.

"En büyük vazifeniz hükümlülerin gelişim sürecini desteklemek olmalıdır"

Bakan Tunç, bu çerçevede infaz memurlarına büyük bir görev düştüğünü söyleyerek, "Öncelikle bu kişilerin aklına ve yüreğine dokunarak onların gelişim süreçlerini desteklemek en büyük vazifeniz olmalıdır. Bu kapsamda talip olduğunuz meslek ile şüphesiz ki toplumsal önemi yüksek bir alanda sorumluluk üstlenmektesiniz. Aynı zamanda hükümlü ve tutukluların temel insan haklarının ve onurunun korunması sorumluluğu da artık sizlerin omuzlarında olacak. Bakanlığımızda ve alanda görev alan infaz hizmetleri personelinin bu konudaki hassasiyetimizin farkında olduğuna ve bu doğrultuda görev ifa ettiğine yürekten inanıyorum" dedi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım ise, kutsal bir görev icra ettiklerini ifade ederek, bu görevi yerine getirirken personelin de bilgili ve

donanımlı olmalarının hedeflere ulaşmada önemli bir güç kaynağı olduğunu belirtti. Personel eğitim merkezinin modern eğitim olanaklarıyla donatıldığını aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Ceza infaz kurumu uygulama alanı, bilgisayar sınıfları, ilk yardım sınıfları, açık ve kapalı spor alanları ile eğitim programlarını destekleyici fiziksel ve teknolojik olanaklar bulunmaktadır. Ankara Personel Eğitim Merkezimizde kamu kurumları arasında nadiren bulunan ihtisas kütüphanemiz ile bilginin ve bilimin ilgililere ulaşmasını sağlamayı, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyoruz."

Konuşmaların ardından Bakan Tunç, eğitimini dereceyle bitiren infaz memurlarına plaket takdim etti. Program, infaz memurlarının yemin etmesiyle sonlandı. - ANKARA