Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ceren Özdemir'i öldüren hükümlü açık cezaevine alınmadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Ordu'da evinin önünde Ceren Özdemir'i vahşice öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle 30 yıl 58 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan hükümlünün açık cezaevine alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un açık cezaevine alındığı iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi. Bakan Tunç yaptığı açıklamada, "Ordu'da evinin önünde Ceren Özdemir'i vahşice öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapisle 30 yıl 58 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan

hükümlünün açık cezaevine alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü, ağırlaştırılmış

müebbet hapis cezası verildiği için kanun gereğince açık ceza infaz kurumuna ayrılamaz" dedi.

Tunç, asılsız iddiaların infiale sebep olabileceğini belirterek, "En temel basın ilkelerine dahi uyulmadan yapılan yalan haber ve dezenformasyon, en başta Ceren Özdemir kızımızın ailesini derinden üzecektir. Halkın haber alma özgürlüğünü suiistimal eden, kamu barışını bozmaya yönelik, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma girişimlerine karşı hukuki süreç başlatılmıştır" açıklamasında bulundu. - ANKARA