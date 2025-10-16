Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bükreş'teki Maarif Okulunu Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bükreş'teki Maarif Okulunu Ziyaret Etti
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya'daki temasları kapsamında Bükreş Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve öğretmenlerle bir araya geldi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Romanya'daki temasları kapsamında Bükreş Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Romanya'da, Bükreş Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, "Bükreş Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret ederek öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizle bir araya geldik. 23 ülkeden 500 öğrencinin eğitim gördüğü Türkiye Maarif Vakfımızın eğitim yuvasında, her kademede yürütülen başarılı faaliyetlerle gurur duyduk. Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü temsilcilerimiz ve iş insanlarımızla ülkedeki çalışmalar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizin yüzyıllardır taşıdığı ilim, irfan ve medeniyet mirasını dünyanın dört bir yanına ulaştıran vakıflarımıza ve tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. İnsanı merkeze alarak erdemli bireyler yetiştirme hedefiyle eğitime katkı sunan tüm öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
