Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da afet konutlarının kura çekimi ve açılış törenine katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da 1 yıl önce meydana gelen sel felaketinin ardından Kozcağız beldesi Şarköy'de yapımı tamamlanan afet konutlarının kura çekimi ve açılış törenine katıldı. Bakan Tunç, 'Sizlere borcumuz var. Bu borcumuzu ödeyebilmek için de Cumhurbaşkanı liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç : 'Millete Borcumuz var"

Bakan Tunç Bartın'da afet konutlarının açılışına katıldı

BARTIN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da 1 yıl önce meydana gelen sel felaketinin ardından Kozcağız Beldesi Şarköy'de yapımı tamamlanan afet konutlarının kura ve açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Millete borcumuz var" dedi.

Şarköy'de yapımı tamam 3-1 Tarım Köy konutları için Kozcağız Beldesi'nde gerçekleştirilen kura çekimi öncesinde konuşan Bakan Tunç, "En sıkıntılı günlerimizde milletimizi hep yanımızda bulduk. Hep beraber o önümüze konulan taşları sizin sayenizde ayıklayarak yolumuza devam ettik. Türlü türlü, tuzakları hep milletimiz sayesinde boğdu. ve biz bu olayları dediler. On beş Temmuz hain darbe girişimi 17-25 Aralık Emniyet Yargı Darbe girişimi ve terörün arttırılması, Kobani olayları gibi tüm bu süreçlerde özellikle milletimizin desteğini görerek bugünlere geldik. O nedenle sizlere borcumuz var. Bu borcumuzu ödeyebilmek için de Cumhurbaşkanı liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Yine adalet diyeceğiz, yine hukuk diyeceğiz, hukukun üstünlüğüne inanmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, insanlarımızın hak ve özgürlüklerinin kısıtlan hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar temel hak ve özgürlükler noktasındaki yolları sizin desteklerinizle engelleri birer birer aştık. Bundan sonra da o engelleri koymak isteyenlere karşı hep sizden aldığımız cesaretle mücadele etmeye devam edeceğiz inşallah. Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diğer projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ettiği, istikrarlı kalkınma hamleleriyle milletimizin refahının giderek artmaya devam ettiği sürece taşıyoruz. Pandemi sürecinin yanı sıra savaşların etkisiyle ortaya çıkan ekonomik tabloyu giderek düzeltmeye devam edeceğiz inşallah. ve Türkiye'yi dış politikada güçlü hakkaniyetli, dengeli, politikalarıyla ara bulucu yapan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah hep beraber Türkiye lider ülke, Türkiye eksenini oluşturmaya devam edeceğiz. Bartın bundan nasibini bugüne kadar aldığı ve bundan sonra da almaya devam edecek' dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ise noter huzurunda hak sahiplerinin isimleri ve konutları belirlendi.

Törenin ardından Bakan Tunç, Vali Nurtaç Arslan, Baryın Ak Parti Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ile beraberindeki mülki amirler ve müdürler, Şarköy'de yapımı tamamlanan 100 tarım köy konutlarının açılışını gerçekleştirdi. Dualarla yapılan açılışın ardından ise örnek konutlar gezildi.