Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af düzenlemesi olacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok." dedi.

"AF DÜZENLEMESİ OLACAK" İDDİASI

Yeni yargı paketi üzerinde çalışmalar devam ederken, detayları merak konusu oldu. TBMM'nin açılmasının ardından paketin Genel Kurul'a gelmesi beklenirken, içeriğinde mahkumlara af düzenlemesi olacağı da iddia edildi.

BAKAN TUNÇ: AF ANLAMINA GELEN HİÇBİR DÜZENLEMEMİZ YOK

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan net açıklama geldi. Bakan Tunç, "Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
İstanbul'da türbe yanında skandal görüntü

Türbe yanındaki bankta skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Ne zaman bir ley dedilerse tersini yaptılar. O zaman ne diyoruz: Gelsin aflarr...

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

asla asla asla eden çeksin

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bu millete "İSRAİL'LE TİCARET" konusunda birsürü yalan söylediniz....... Gazze'deki İSRAİL VAHŞETİNİ 23 aydır oturmuş seyrediyorsunuz...... Bu milleti daha fazla kızdırmayın !!!!...... Bu millet "AF MAF LAFINI DUYMAK İSTEMİYOR !!!!!..........

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

Yani af var diyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın teklifine Emiliano Martinez'den jet hızında cevap

Bu kez oluyor mu? Martinez'den Galatasaray'a jet hızında cevap
Ederson'u Fener'e kaptıran Galatasaray'dan bomba kaleci hamlesi

Ederson'u Fener'e kaptıran Galatasaray'dan kaleye bomba isim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.