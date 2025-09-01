Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af düzenlemesi olacağı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Af anlamına gelen hiçbir düzenlememiz yok." ifadelerini kullandı.
"AF DÜZENLEMESİ OLACAK" İDDİASI
Yeni yargı paketi üzerinde çalışmalar devam ederken, detayları merak konusu oldu. TBMM'nin açılmasının ardından paketin Genel Kurul'a gelmesi beklenirken, içeriğinde mahkumlara af düzenlemesi olacağı da iddia edildi.
BAKAN TUNÇ: AF ANLAMINA GELEN HİÇBİR DÜZENLEMEMİZ YOK
Ayrıntılar geliyor...