Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'de Tek Hukuk Sistemi Vardır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Türkiye'de ikili hukuk sistemi yoktur. Tek bir hukuk sistemi vardır. O da demokratik hukuk sistemidir" dedi.

Adalet Bakanı Tunç Başkent Millet Bahçesi'nde katıldığı İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı açılışı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu 7 maddelik önergeye ilişkin soru üzerine Tunç şunları kaydetti:

"Özellikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmalarla ilgili olarak CHP Genel Başkanı, soruşturmanın başından bu yana soruşturmayı etkilemeye yönelik özellikle haddini aşan bazı sözlerle yargı mensuplarımızı, cumhuriyet savcılarımızı özellikle tehdit ve karalamaya varan ifadeler ve sözler kullandığını hep beraber şu geçtiğimiz dört beş ayda görüyoruz. Daha soruşturma başlar başlamaz ilk daha gözaltı kararı verildiği andan itibaren hemen dosyayla ilgili beyanlarda bulundu. Halbuki dosyanın içeriği suçlamalar, iddialarla ilgili herhangi bir delillerle ilgili bilgisi olmadan direkt bir önyargılı bir şekilde bunun bir adli soruşturma olmadığını, bunun bir siyasi soruşturma olduğunu kamuoyuna yansıtmaya çalıştı ve sonraki süreçte de yine soruşturma devam ederken gözaltı kararları verilirken, tutuklama kararları verilirken ve sonrasında yine ifadeler alınırken ve soruşturmanın seyri içerisinde de özellikle soruşturmayı etkileyebilecek ifadeler kullandı. Bunlar doğru değil."

"Ana muhalefet partisi genel başkanının yorum yaparken yargıyı etkilemeye yönelik beyanlardan kaçınmaları gerekir"

Bakan Tunç, yargılama devam ederken yorum yapılmasının yanlış olduğuna dikkati çekerek, "Ana muhalefet partisi genel başkanının ve Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerin bu konularda yorum yaparken yargıyı etkilemeye yönelik beyanlardan kaçınmaları gerekir. Hepimizin kaçınması gerekir. Yargı hepimizin yargısı. Burada hep beraber soruşturmaların seyrini beklemek durumundayız. İddianame yazım süreçleri devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bakanlığımıza yönelik sorduğu yazılı soru önergesiyle ilgili olarak yazılı cevaplarımızı biz meclis başkanlığına göndereceğiz. Türkiye'de ikili hukuk sistemi yoktur. Tek bir hukuk sistemi vardır. O da demokratik hukuk sistemidir" şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, Rabia Naz davasında soruşturmanın yeniden açılması talebine ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Bir adli soruşturma o dönemde gerçekleşti, yargılamalar yapıldı, yargı bir karara vardı. Karar kesinleşti. Aile tabii ki iddialarını sürdürdü. Mecliste de bu konuda bir araştırma komisyonu geçmişte kurulmuştu. Aile o süreçle ilgili hak ihlali nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Tazminata karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeleri önemli. O gerekçelerde yeniden yargılamayı gerektirecek bir husus olabilir mi? Ona bakmak gerekir. Yeniden yargılamanın tabii ki ceza mahkemesi kanunumuza göre belli bir usulü var. O şartlar gerçekleştiğinde yeniden yargılama kararları verilebiliyor. Ama Anayasa Mahkemesi burada bir tazminata karar verdi. Yeniden yargılamaya karar vermedi. Yargı mensuplarımız bunları inceleyecektir ve bir karara varacaktır."

"15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme ihtiyacı söz konusu"

Bakan Tunç, suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin son dönemlerde gündemde olmasına ilişkin şunları kaydetti:

"Burada akademisyenler, uygulayıcılar, hakim ve savcılarımızla yaptığımız görüşmeler var. Bazı ülkelerde bazı suçlar bakımından farklı uygulamalar var. Biz de bunu tartışıyoruz. Bir alternatifli taslak çalışmalarımız var. Bunları milletvekillerimizin huzurlarına getireceğiz. Burada özellikle, 15-18 yaş grubunun yaş büyüdükçe ceza miktarının düşmesi bakımından farklı bir uygulama yapılabilir mi? Buna bakmamız gerekecek ve bazı suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve o suçun kamu düzenini bozma tehlikesi ve ortaya çıkan zarar tüm bunları göz önünde bulundurarak ve çocuğun gelişimi ve yaşı dikkate alınarak ve toplumda özellikle infial uyandıran kasten öldürme gibi kadın cinayeti gibi ve yine cinsel istismar gibi bu tür suçlar buna benzer ağır suçları işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşa göre cezada indirim noktasında bir kademelendirme ihtiyacı söz konusu. Biz alternatifli taslak çalışmalarımızı göndereceğiz. Burada özellikle çocuk eğitim evleri, çocukların hem açık cezaevlerinde hem kapalı cezaevlerinde barındırılması süreçlerindeki çalışmalarla ilgili de bir kapsamlı bir 11. yargı paketine yetişecektir muhtemelen." - ANKARA