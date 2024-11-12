Adalet Bakanı Tunç'tan Türkiye Adalet Akademisi'ne Ziyaret

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte Türkiye Adalet Akademisi'ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte Türkiye Adalet Akademisi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nin eğitim gücünün daha da artırılacağını belirterek, "Adalette insan unsuruna büyük önem veriyoruz. Bu nedenle Yargı Reformu Strateji Belgesinde de hakim ve savcılarımızın meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerinin daha etkin şekilde gerçekleştirilmesi konusunda maddeler yer alacak" dedi.

'ADALET AKADEMİSİ'NDE VERİLEN EĞİTİMLERİN NİTELİĞİ DAHA DA YÜKSELTİLECEK'

Bakan Tunç, Türkiye Adalet Akademisi'nde verilen eğitimin niteliğini daha da yükseltmek konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Adalet Akademimizin eğitimlerinin daha nitelikli hale getirilmesi, hakim ve savcılarımızın gerek meslek öncesi gerek meslek içi eğitimlerinin daha etkin şekilde gerçekleştirilmesi konusundaki kararlılığı ortaya koyan cümleleri Yargı Reformu Strateji Belgesinde de göreceğiz diye konuştu.

Bakan Tunç, TBMM Adalet Komisyonu üyelerinin öneri ve tekliflerinin önem taşıdığını belirterek, "Vatandaşlarımızla birlikte daha fazla vakit geçiriyor, onların taleplerini dinliyorsunuz. Sorunları yerinde tespit edebildiğiniz için bize sunacağınız öneriler çok kıymetli" ifadelerini kullandı. Adalet Akademisi hakkında komisyon üyesi milletvekillerine bilgi veren Bakan Tunç, "Kurum içerisinde kütüphanemiz ve bir adliye ile aynı özelliklere sahip uygulama adliyemiz var. Hukukçu gençlerimiz orada müracaattan duruşma salonuna varıncaya kadar tüm konuları dikkatle işliyorlar. Kürsüye daha donanımlı hazırlanmaları için pratik ve teorik tüm eğitimleri alıyorlar" dedi.

'ADALETTE İNSAN UNSURUNU DAHA DA GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Tunç komisyon üyesi milletvekilleriyle birlikte Adalet Akademisi bünyesinde bulunan uygulamalı eğitim bölümlerini ve atölyeleri gezdi, hakim ve savcı yardımcılarıyla eğitimleri üzerine değerlendirmelerde bulundu, sohbet etti. Bakan Tunç, Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel ve komisyon üyeleri ayrıca uygulama adliyesinde yapılan bir duruşmayı da izledi daha sonra da Kişisel Gelişim Eğitimi Merkezi Eğitim Programları çerçevesinde verilen Mesleki İletişim dersine konuk oldu. Geleceğin hakim ve savcılarına başarılar dileyen Bakan Tunç, "Adalette insan unsurunu daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.