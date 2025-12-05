Haberler

Bakan Tunç: 11'inci Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olacak (3)

Bakan Tunç: 11'inci Yargı Paketi'nde önemli düzenlemeler olacak (3)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'da yürütülen projeler hakkında bilgi almak için Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Ahmet Metin Genç, merkezi hükümetle iş birliğinin Trabzon'un gelişiminde önemli rol oynadığını söyledi. Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin daha iyi hale getirilmesi için desteklerinin süreceğini vurguladı.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BÜYÜKŞEHİR'E ZİYARET

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'da katıldığı açılış ve temel atma programlarının ardından Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Ahmet Metin Genç'ten şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Tunç'a Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile HSK 1'inci Daire Başkanı Turan Kuloğlu eşlik etti. Heyeti, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve belediye yetkilileri karşıladı.

'TRABZON, GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİYLE DAHA DA İLERİYE GİDECEK'

Şehirde devam eden projeler ve planlanan yatırımlar hakkında Bakan Tunç'a bilgi veren Başkan Ahmet Metin Genç, merkezi hükümetle yürütülen iş birliğinin Trabzon'un gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Sayın Bakanımızı şehrimizde ve belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Trabzon'un bugün geldiği noktada merkezi idaremizle kurduğumuz güçlü iş birliğinin çok önemli bir payı var. Özellikle adalet hizmetlerinde modern yapılara kavuşma ve personelimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında Adalet Bakanlığımızın destekleri bizlere güç vermektedir. Şehrimizin her adımını daha güvenli, daha hızlı ve daha nitelikli hizmet anlayışıyla atmak için çalışıyoruz. Kıymetli Bakanımıza Trabzon'a gösterdiği yakın ilgi ve katkılarından dolayı şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Tunç da, Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon'da da adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için desteklerinin süreceğini ifade etti. Ziyaretin sonunda Başkan Genç, Bakan Tunç'a Trabzon'un kültürel mirasını temsil eden bir ibrik ile Trabzonspor forması hediye etti.

HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BULUŞTU

Bakan Tunç, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen TBMM Simülasyon Programı'na da katıldı. Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin organize ettiği programda 70 öğrenci; Aile Komisyonu, Bütçe Komisyonu, Adalet Komisyonu ve İçişleri Komisyonu oluşturarak kanun tekliflerini tartıştı ve gerçek TBMM ortamını deneyimledi. Öğrencilere hitap eden Bakan Tunç, Parlamenter Sistem ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasındaki farklar hakkında bilgi vererek genç hukukçulara tavsiyelerde bulundu.

Mehmet Can PEÇE-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

FOTORAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Gözaltındaki ünlü spikerlerle ilgili yeni gelişme
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Türk futbolunun dümenindeki isimden olay pozisyona ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.