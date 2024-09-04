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Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istinaf sürecinde olan 'ahmak' davasında hakkında siyasi yasak getirileceği iddiası için sarf ettiği "Hodri meydan, millet Yargıtay kararı verene kadar sizi evinize yollar" sözlerine tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, istinaf sürecinde olan 'ahmak' davasında hakkında siyasi yasak getirileceği iddiasına tepki gösterdi.

"BU MİLLET SİZİ EVİNİZE YOLLAR"

Sözcü TV yayınına katılan İmamoğlu, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan 2 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırıldığı davaya ilişkin "Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar. Bu millet size Yargıtay kararı verene kadar, o süreyi göstermez, evinize yollar. Onun da yöntemi belli. Erken seçim gelir" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: KİMSE YARGIYA PARMAK SALLAYAMAZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun restine yanıt veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kendisiyle konuyla ilgili mikrofon uzatan gazetecilere "Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Hukuk sistemimiz açısından uygun değil. Yargı kararını beğenmezseniz bunun temyizi var. Kabadayı bir şekilde parmak sallayarak ifadeler kullanmak hiçbir makam sahibine yakışmaz. Yargı bağımsızdır.

"YARGI KARARLARI ELEŞTİRİLEMEZ DEĞİL"

Hiç kimse yargı mensuplarını korkutamaz. Yargı kararları elbette ki eleştirilebilir. Yargı kararları eleştirilemez değil. Dolayısıyla çıkıp TV programına çıkarak parmak sallayarak, tehdit ederek yargı mensuplarını etkileyemezsiniz. Hiçbir parmak sallamadan etkilenmezler bunun da böyle bilinmesi lazım"" diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Yılmaz Tunç Yargıtay Politika Güncel

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