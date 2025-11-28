Haberler

Adalet Bakanı Tunç'tan HSK Teftiş Kurulu'na Önemli Çağrı

Adalet Bakanı Tunç'tan HSK Teftiş Kurulu'na Önemli Çağrı
Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu'nun 2023 yılında açılan soruşturma dosyalarının önemli bir kısmının sonuçlandırıldığını açıkladı ve 2024 için daha fazla dosyanın birikmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu'nun hakim ve savcılarla ilgili 2023 yılından bu yana açılan bin 861 soruşturma ve inceleme dosyasından bin 331'ini neticelendirdiğini söyledi.

Bakan Tunç, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı'nda HSK'nın Türk yargısı ve adeletin sağlanmasındaki önemine dikkat çekti. Bakan Tunç, "2024-2025 ve 2026 yıllarında gerçekleştirilen denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma faaliyetleriyle ilgili veriler, Teftiş Kurulu'nun adalet sistemimizin işleyişindeki kritik sorumluluğu da ortaya koymaktadır. Teftiş Kurulu'nda bir başkan ve üç başkan yardımcısı ile en son aldığımız 44 müfettişle birlikte 211 başmüfettiş ve müfettiş görev yapmaktadır. Bu sayıyı biraz daha arttıracağız" dedi.

Bakan Tunç'tan Teftiş Kurulu üyelerine önemli çağrı

HSK Teftiş Kurulu üyelerine seslenen Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teftiş Kurulu'na 2024 yılında 919'u devir, bin 732'si yeni gelen olmak üzere toplam 2 bin 651 inceleme ve soruşturma dosyası gelmiş, bunlardan bin 756'sı sonuçlandırılmıştır. 2025 yılında ise 895'i devir, 966'sı yeni gelen olmak üzere toplam bin 861 inceleme ve soruşturma dosyası gelmiş, bunlardan bin 331'i neticelendirilmiştir. 25 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Teftiş Kurulu'nda bulunan derdest inceleme ve soruşturma evrakı sayısı 530'dur. Bunlardan 9'u 2023, 79'u 2024 ve 442'si 2025 yılına aittir. Dolayısıyla bu sayıyı düşürmeye devam etmemiz lazım. Bu yeterli mi? Hiç devir olmaması lazım. Çünkü teftiş acil, soruşturma açtınız, hemen inceleyip neticelendirmeniz lazım. Beklememesi lazım. 2023 yılından 9 dosya, hemen gittiğinizde bunun sonuçlanması lazım, askıda kalmaması lazım. O hakim ve savcımız için dosyasının bekletilmemesi önemli. Belki de bir yaptırıma maruz kalmayacak ya da yaptırıma maruz kalacak, hatta meslekten çıkarılmaya varan bir sonuca maruz kalacak. O yüzden 2024'den kalan dosyanın kalmaması lazım. Bu çok önemli bir şey" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
