Adalet Bakanı Tunç: Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı atılması kabul edilemez

Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliği eski Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın bugün Meclis'te okuduğu karar sonrası resmen düştü. Bekir Bozdağ, "Anayasa'nın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir husus teşkil eden ve Anayasa'nın 94. maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı bulunan Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliği düşmüştür." dedi.

KARAR SONRASI MECLİS KARIŞTI

Hükmün okuması sırasında CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve TİP'li bazı milletvekilleri, Meclis Başkanlık Divanının önüne gelerek kararın okunmasını protesto etti. Milletvekillerinin protestoları sürerken Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi.

BOZDAĞ'A ANAYASA KİTAPÇIĞI FIRLATILDI

Vekiller Meclis Başkanlık Kürsüsünün etrafını sararken ve CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da elindeki Anayasa kitapçığını Bozdağ'a fırlattı.

TUNÇ: BOZDAĞ'A YÖNELİK TEPKİLER KABUL EDİLEMEZ

Meclis'te yaşanan gerilime ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadeleri kullandı; "Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136. Maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez.

"TBMM'NİN ÇALIŞMASI ENGELLENEMEZ"

TBMM Başkanlık Kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM'nin çalışması engellenemez.

"KİTAPÇIK ATILMASI MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIKTIR"

TBMM Genel Kurulu'nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır."