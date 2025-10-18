Haberler

Adalet Bakanı Tunç: Adaletin Yüzyılı için Fiziki Kapasite Güçlendiriliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla yeni, deprem dayanıklı binalar inşa ettiklerini ve yatırımlara devam edeceklerini duyurdu. Tunç, Türkiye genelinde çeşitli adalet yapılarının temellerinin atıldığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet hizmetlerinin etkinliğini daha da artırmak için fiziki kapasiteyi güçlendirdiklerini belirterek, "Adaletin yüzyılını güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak için fiziki kapasitemizi güçlendiriyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı yeni binalarla vatandaşların adalet hizmetlerine eksiksiz ve kesintisiz şekilde ulaşmasını sağladıklarını kaydetti. Bakan Tunç, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla adalet yatırımlarının hız kesmeden deva edeceğini belirtti. Bakan Tunç'un mesajın şu ifadelere yer verdi:

"Adaletin Yüzyılını güçlü temeller üzerine inşa ediyoruz. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak için fiziki kapasitemizi güçlendiriyoruz.

Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine tüm illerimizde vatandaşlarımızın adalete açılan kapısı olan adliyelerimizin, mahkemelerimizin, adli tıp grup başkanlıklarımızın temellerini atıyor, açılışlarını yapıyoruz. Depreme dayanıklı, teknolojinin tüm imkanlarını kullandığımız yeni binalarımızla vatandaşlarımızın hizmetlerimize eksiksiz ve kesintisiz ulaşmasını sağlıyoruz. ukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında önümüzdeki süreçte de yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaştığı videoda 2023 yılının Eylül ayından bu yana Adalet Bakanlığınca gerçekleştirilen açılışlar ve temel atmalar yer alıyor. Adalet Bakanlığı 2025 Yılı Yatarım Programında 31'i inşaat halinde 68 adliye bulunuyor. Ayrıca, 3'ü inşaat halinde 7 Adli Tıp Hizmet Binası, 1 Personel Eğitim Merkezi, 1 Denetimli Serbestlik Binası ve 1 Çocuk Adalet Merkezi yatırım programında yer alıyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Tarih verildi! Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor

Tarih verildi! Gazze'yi dünyaya bağlayan tek kapı yeniden açılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Araç satışlarına yeni harç geliyor

Araç alıp satacaklara kötü haber! Kasım ayında yürürlüğe giriyor
Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı

İspanyol devini Vedat Muriqi yıktı
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
TRT'nin efsane spikeri Korhan Abay yıllar sonra otobüs beklerken görüntülendi

Nereden nereye!
İmamoğlu'nun 'savcılara hakaret' davası düştü

İmamoğlu hakkında açılan dava düştü
Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar

Hasat başladı! Günlük 5 bin TL kazanıyorlar
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Otobüs şoförünü acımadan dövdü! İşte o anlar

Otobüs şoförünü acımadan dövdü! Nedeni bir hayli ilginç
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.