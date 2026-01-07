Bakan Tunç: Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, 12'nci Yargı Paketi hazırlıklarıyla ilgili, "Yeni bir infaz kanunu şu anda söz konusu değil, af söylentileri vesaire; bunlar kesinlikle söz konusu değil. 12'nci Yargı Paketi, infaz düzenlemesiyle ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeyi önlemeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor" dedi.

Bakan Tunç, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, 12'nci Yargı Paketi hazırlıklarıyla ilgili, "Yeni bir infaz kanunu şu anda söz konusu değil, af söylentileri vesaire; bunlar kesinlikle söz konusu değil. Şu anda milletvekillerimiz, Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yargı paketlerini peyderpey Meclis'in gündemine getiriyor. Biz de Adalet Bakanlığı olarak teknik destek vermeye devam ediyoruz. 10'uncu ve 11'inci yargı paketleri yasalaştı; bunlar ceza adalet sistemiyle ilgiliydi. Şimdi 12'nci Yargı Paketiyle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Biz teknik çalışmaları tamamladık, milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik. Orada da hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmaya yönelik, uzun süren davaları daha çabuk sonuçlandırmaya yönelik, duruşmaların daha sadeleştirilmesine yönelik, yine ara buluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi, noter yardımcılığı sistemi, çekişmesiz yargı işlemlerinin yargı dışında çözülebilmesini sağlamaya yönelik önemli düzenlemeler olacak. Dolayısıyla 12'nci Yargı Paketi, infaz düzenlemesiyle ilgili değil, hukuk yargılamalarının etkinliğini artırmak ve yargıda gecikmeyi önlemeye yönelik önemli düzenlemeler içeriyor" dedi.

'TAYFUN KAHRAMAN'LA İLGİLİ KARARI ADLİ TIP VERECEK'

Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında 'hak ihlali' kararı verdiği Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman'la ilgili de "Tayfun Kahraman, şu anda İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altında. Bu tedavi süreci sonrasında hazırlanacak olan sağlık raporu Adli Tıp'a gönderilecek. İnfaz ertelemesi ile ilgili bir durum söz konusu ise burada kararı verecek olan Adli Tıp Kurulu'dur. Tabii bugüne kadar Tayfun Kahraman'ın ceza tehiri ile ilgili bir başvurusu olmadı. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Tedavi sürecine göre oluşacak rapor Adli Tıp'a gönderilecek ve Adli Tıp o rapora göre karar verecek" diye konuştu.

'AVUKATLIK MESLEĞİNİN VAKARINA UYGUN HAREKET ETMEK LAZIM'

Bakan Tunç, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında soruşturma başlatılan avukatla ilgili, "Avukatlık bir kamu hizmetidir, avukatlarımız yargının kurucu unsurlarıdır. Nasıl ki hakim ve savcılarımız yargı etiği ilkelerini tabi ise avukatlarımız da avukatlık meslek kurallarına tabidir. Reklam yasağı vardır; özellikle yargının kurucu unsurlarından olması hasebiyle gerek yargılama faaliyetlerinde gerek kendi mesleki hayatlarında birtakım kurallara tabidirler. Dolayısıyla bu kurallar ihlal edildiğinde baroların soruşturmalarına tabi tutulabilirler. Eğer paylaşımlar bir suç teşkil ediyorsa bu anlamda savcılıklar da soruşturma yapar. Avukatlık mesleğinin vakarına uygun hareket etmek lazım. Ben de avukatım. Maalesef sosyal medyada etkileşim alma adına birtakım paylaşımlar yaparak, avukatlık mesleğine yakışmayan tutumlar söz konusu olduğunda barolar elbette soruşturma açıyorlar" dedi.

'AÇIK CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLDU, SUÇ İŞLEDİ' İBARESİ DOĞRU DEĞİL'

Bakan Tunç, Covid düzenlemesiyle ilgili de "Bu düzenlemeden 38 bin 57 kişi yararlandı. Bazı basın yayın organlarında rastlıyoruz; 'Covid düzenlenmesinden yararlandı, dışarıda suç işledi' şeklinde. Burada Covid düzenlenmesinden yararlananlar, açık cezaevinde bulunanlar ve açık cezaevinden tahliye olan kişiler. Açık cezaevlerindeki hükümlüler zaten 3 ayda bir izne çıkabiliyorlar; toplumu uyum sağlamaları bakımından infaz sistemimizde olan bir husus. Burada, 'Açık cezaevinden tahliye oldu, suç işledi' şeklindeki ibare doğru değil" değerlendirmesinde bulundu.