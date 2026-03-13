Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız

Güncelleme:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Gürlek, adalete olan güvenin yükselmesi için gerekli adımları kararlılıkla atacaklarını ve 'adalet güçlüden yana' algısını kıracaklarını ifade etti.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ni ziyaret etti.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki hakim ve savcılar için lojman imkanlarının artırılacağını açıkladı.
  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un doğu görevi kapsamında değerlendirileceğini ve görev süresinin 10 yıl olarak belirlendiğini söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ni ziyaret etti. Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanları ve İdare Mahkemeleri Başkanlarıyla toplantıda bir araya gelen Bakan Gürlek, burada yaptığı konuşmada uygulamada yaşanan sorunları yerinde dinlemek istediklerini belirterek "Sorunlarınızı dinlemek için geldik. Uygulamaya ilişkin karşılaştığınız sorunlar varsa bakan yardımcılarımızla birlikte buradayız" diye konuştu.

"ADALET GÜÇLÜDEN YANA ALGISINI YIKACAĞIZ"

Yargıya güveni etkileyen iki temel sorun olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek, adliyelere olan güven duygusunun istenilen seviyede olmadığını söyledi. Adalet Bakanı Gürlek, "Bunun iki temel sebebi var. Birincisi davaların, yargılamaların uzaması. İkincisi de adaletin güçlüden yana olduğu algısı var. Hepiniz çok yoğun çalışıyorsunuz. Bundan eminim ben. Evlerinize dosya götürüyorsunuz. İstanbul'da görev yapan bütün hâkim, savcılar mutlaka ailesinden ödün veriyor. Kendinden ödün veriyor. Sizden bir meslektaşınız olarak dosyalarınıza ihtimam göstermenizi rica ediyorum. Yargılama sürelerinin uzamamasını rica ediyorum. Biz büyük bir aileyiz. Adalet güçlüden yana algısını hep birlikte kıracağız" dedi.

Toplantıda yargı mensuplarına çağrıda bulunan Bakan Akın Gürlek, davaların makul sürede sonuçlandırılmasının önemine dikkat çekti. Bakan Gürlek, "Dosyalarınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Kendinizi vatandaşın yerine koymanızı istiyorum. İdari yargı olarak verdiğiniz bir yürütmeyi durdurma kararı anlık olarak sistemi kilitleyebiliyor." diye konuştu.

GECİKEN DOSYALAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Bakan Gürlek, yargıda hedef süreleri önemsediklerini belirterek "Bir dava hedef sürede bitmezse bunun makul bir gerekçesi olmalı. Eğer iş yoğunluğu varsa yeni mahkeme kurulacak veya hâkim ve personel takviyesi yapılacak. Ama hâkimden kaynaklanan bir gecikme varsa gereği yapılacak." ifadelerini kullandı.

Yargı teşkilatının büyük bir yapı olduğunu belirten Bakan Akın Gürlek, mesleğe zarar veren kişilerle de mücadele edeceklerini vurguladı.

İstanbul'daki hâkim ve savcılar için lojman imkânlarının artırılacağını belirten Bakan Gürlek, Anadolu yakasında yeni lojmanların alındığını, ayrıca Esenler'de de yeni bir proje planlandığını açıkladı. Bakan Gürlek, "Anadolu Yakası'nda yeni lojmanlar aldık. Esenler'de de yaklaşık 300 lojman almayı düşünüyoruz. Lojman problemini çözeceğiz." şeklinde konuştu.

Bakan Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ilke kararları kapsamında İstanbul'daki görev süresine ilişkin düzenlemeye de değindi. İstanbul'un doğu görevi kapsamında değerlendirileceğini belirten Bakan Gürlek, görev süresinin 10 yıl olarak belirlendiğini söyledi.

Serhat Yılmaz
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Haber başlığı ,yüz yıllık fıkra gibi.

Haber Yorumlarımehmet:

algımı? dahamı fazla güçlüden yana olacağız yani.

Haber YorumlarıSeyit Onbaşı:

Demek ki öyle

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

