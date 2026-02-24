Haberler

Bakan Gürlek: Güçlü toplum, güçlü Türkiye'nin temelidir

Bakan Gürlek: Güçlü toplum, güçlü Türkiye'nin temelidir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kültürel değerlerin korunması ve güçlü ailenin toplum yapısındaki önemine vurgu yaparak, bölgelerin gelişimine dair iş birlikleri gerektiğini ifade etti.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Kültürel değerlerimizi yaşatmak, örf ve adetlerimizi korumak, sorumluluk bilincini diri tutmak şehirlerimizin kimliğini daha güçlü kılacaktır. Güçlü aile, güçlü toplum demektir; güçlü toplum ise güçlü Türkiye'nin temelidir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek; Niğde, Aksaray, Nevşehir Dernekler Federasyonu temsilcilerini Bakanlıkta ağırladı. Bakan Gürlek, konuşmasında, "Bölgemizin geleceğine dair ortak bir sorumluluğu paylaşıyoruz. Kültürel değerlerimizi yaşatmak, örf ve adetlerimizi korumak, sorumluluk bilincini diri tutmak, şehirlerimizin kimliğini daha güçlü kılacaktır. Güçlü aile, güçlü toplum demektir; güçlü toplum ise güçlü Türkiye'nin temelidir. Ben o bölgede yaşadım. Tarım, o bölgenin olmazsa olmazıdır. Ancak son zamanlarda Niğde'de de Aksaray'da da görüyorum ki turizm gerçekten çok ileriye gidiyor. Bu konuda da güzel çalışmalar var. Kapadokya'mızın dünya çapındaki marka değeri, Niğde'mizin tarımsal üretim gücü, Aksaray'ımızın sanayi ve lojistik imkanları doğru planlama ve güçlü iş birliğiyle bölgemizi inşallah hep birlikte, sizlerin de katkısıyla daha ileriye taşıyacağız. Nevşehirli, Niğdeli ve Aksaraylı hemşehrilerime kapım her daim açıktır. Bakanlık olarak biz de bölgenizde inşallah çeşitli hizmetler yapacağız. Zaten ilerleyen süreçte şehirlerimizi ziyaret edeceğiz. Federasyonlarımıza bağlı derneklerimizin yürüteceği çalışmalarda da yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
İbrahim Tatlıses'in eski menajeri ifşa etti! Mal varlıklarını bir bir listelemişler

Eski menajeri ifşa etti! Çocukları o gün tüm malını bir bir listelemiş
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor