Adalet Bakanı Gürlek, Esenyurt'ta Başsavcı ile Görüştü
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Esenyurt ziyaretleri kapsamında Büyükçekmece Adalet Sarayı'nda Başsavcı Ömer Karakaya ile basına kapalı görüşme yaptı. Görüşmeye İçişleri Bakanı ve üst düzey yetkililer de katıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karakaya ile bir araya geldi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Esenyurt'a geldi. Bakan Gürlek ziyaret kapsamında, Büyükçekmece Adalet Sarayına geldi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karakaya ile bir araya gelen Gürlek'e ziyaret sırasında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ile çok sayıda protokol eşlik etti. Bakan Gürlek, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme sonrası adliyeden ayrıldı.