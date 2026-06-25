Bakan Gürlek duyurdu! Yıllardır çözülemeyen 19 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adaletin tecellisi ve vatandaşların huzuru için kararlı bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetler ve kayıp şahıs vakalarının çözülmesini öncelikli hedef olarak gördüklerini ifade eden Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı aracılığıyla geçmişe dönük dosyaların yeniden incelendiğini kaydetti.

"19 FAİLİ MEÇHUL CİNAYET AYDINLATILDI"

Gürlek, "Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımız eliyle geçmişe dönük dosyaları tek tek inceliyoruz. Daire Başkanlığımızın faaliyete geçtiği günden bugüne yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladık" dedi.

"HİÇBİR FAİLİ MEŞHUL KARANLIKTA KALMAYACAK"

Paylaşımında devam eden çalışmalara ilişkin bilgi veren Gürlek, 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 52 ilde 147 maktulün bulunduğu 141 dosyanın incelendiğini ve 47 maktullü 44 dosyada cumhuriyet başsavcılıkları ile kolluk birimlerince oluşturulan özel çalışma ekiplerinin görev yaptığını aktardı. Faili meçhul soruşturmalarında görev alan cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına teşekkür eden Gürlek, "Hiçbir faili meçhul, karanlıkta kalmayacak; adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜLEN DOSYALAR ŞÖYLE:

1- Abdullah Uslu – Muğla (Marmaris)

2023 yılında ilk etapta kaza olarak değerlendirilen olayın, yeniden yapılan incelemelerde cinayet olduğu ortaya çıktı.

2- Fatma Teryaki ve İbrahim Teryaki – Nevşehir (Ürgüp)

2016 yılında evlerinde öldürülen karı-kocanın cinayetinin aile içinden planlandığı belirlendi.

3- Kübra Yapıcı – Burdur (Bucak)

Silahla öldürülen Kübra Yapıcı'nın cesedinin yakılarak baraja atıldığı tespit edildi.

4- Kadriye Tetik, Havva Yıldırım ve Sevda Atalay – Antalya (Elmalı/Korkuteli)

Benzer yöntemle işlenen üç kadın cinayetinin aynı failler tarafından gerçekleştirildiği DNA incelemeleriyle ortaya çıkarıldı.

5- Galip Öztürker – Aydın (Germencik)

2002 yılında işkence edilip öldürülen Galip Öztürker cinayetinde yıllar önce yazılan itiraf mektubu yeniden değerlendirilerek olay aydınlatıldı.

6- Zeynep Aydın – Tekirdağ (Marmaraereğlisi)

Evinde bıçaklanarak öldürülen Zeynep Aydın'ın katili, kamera görüntüleri ve teknik incelemelerle belirlendi.

7- Aynur Kanbur – İstanbul (Şişli)

"Mezdeke Dans Üçlüsü" üyesi Aynur Kanbur'un apartman girişinde silahla öldürülmesi olayı teknik delillerle çözüldü.

8- Şeref Kocabıyık – Antalya (Kepez)

Bekçi kulübesinde öldürülüp cesedi yakılan Şeref Kocabıyık cinayeti, çalınan cep telefonu üzerinden aydınlatıldı.

9- Maia Khimshiashvili – Ağrı (Patnos)

Araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Gürcistan uyruklu Maia Khimshiashvili'nin öldürülmesi balistik ve teknik delillerle çözüldü.

10- Erhan Erkara – Karaman

2008 yılında kaybolduktan sonra cesedi barajda bulunan Erhan Erkara'nın öldürüldüğü teknik incelemelerle ortaya çıkarıldı.

11- Dorukhan Büyükışık – İzmir

İlk etapta "yüksekten düşme" olarak değerlendirilen ölüm olayının cinayet olduğu belirlendi.

12- Mehmet Şirin Çelik – Batman (Beşiri)

Hayvan otlatırken silahlı saldırıyla öldürülen Mehmet Şirin Çelik cinayeti, gizli tanık ve teknik delillerle aydınlatıldı.

13- Kimliği belirsiz kız bebek – Manisa

Çöp poşeti içinde bulunan bebeğin ölümünde annesinin kimliği topuk kanı kayıtlarından tespit edildi.

14- Aysel Yıldırım – Malatya

Kaybolan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğü kamera kayıtları ve dijital delillerle ortaya çıkarıldı.

15- Nesim Bayram – Ağrı (Eleşkirt)

2013 yılında kaybolan Nesim Bayram'ın öldürüldüğü yeni tanık beyanları ve teknik incelemelerle belirlendi.

16- Evindar Tiğrak – Batman

Kayıp olarak aranan Evindar Tiğrak'ın öldürüldüğüne ilişkin güçlü delillere ulaşılarak şüpheliler yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı