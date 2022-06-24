Adalet Bakanı Bozdağ: "Adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır, adaylığı yasaldır"

ANKARA - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır. Kimse hiçbir içtihat ve yorumla bu gerçeği değiştiremeyecektir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konuşan Bozdağ, "Marmaris'te yüreğimiz ve ciğerlerimiz yanıyor. Yangınla mücadele ile ilgili devletimizin bütün birimleri, hem Tarım ve Hayvancılık Bakanımız hem de İçişleri Bakanımız hem de ilgili bütün birimlerimiz seferberlik etmiş durumdadırlar. Devletimiz yangını söndürmek ve ormanlarımızı korumak için büyük bir gayretle ve seferberlikle yangın söndürme çalışmalarını sürdürmektedir. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Türkiye'nin neresinde bir yangın varsa, neresinde bir acı varsa bunları dindirmek ve söndürmek için gece gündüz hareket eden Ak Parti iktidarı, bütün imkanları ile Marmaris'teki yangını da en kısa sürede sonlandıracaktır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı nice yatırımı başlattık"

Bölge ayrımcılığı yapmadan ciddi adımlar attıklarını belirten Bozdağ, "AK Parti 2002'de iktidar olduğunda biz Türkiye'nin gerçeklerini göre göre iktidar olduk. O zaman ekonomi çökmüştü. Adeta Türkiye istop etmişti. IMF'den transfer edilen Bakana ekonomi Türkiye'ye ise IMF'ye teslim edilmişti. Biz geldik ve Türkiye'nin yüksek enflasyonunu, yüksek faizini indirdiğimiz gibi IMF'ye olan borçlarını ödedik. Türkiye'nin dört bir yanında eş zamanlı nice yatırımı başlattık. Bir yandan bölünmüş yollarla bir yandan toplu konutun başlattığı TOKİ konutlarıyla öte yandan hastanelerle, hızlı trenlerle, demiryollarıyla ve köy yollarıyla Türkiye'nin dört bir yanını şantiyeye döndüren adımlar attık. Ankara'da, Yozgat'ta, Çorum'da Kırşehir'de Kırıkkale'de İç Anadolu ve bütün bölgelerde bölge ayrımcılığı yapmadan ciddi adımlar attık. Bütün yatırımları Türkiye'nin her bir ilinde eş zamanlı başlayarak hayata geçirmeye gayret ettik" ifadelerini kullandı.

"Biz bugüne kadar milletimizi hiç aldatmadık"

2002 yılında iktidara geldiklerinde "bizden 3 yıl bir şey beklemeyin" diye meydan meydan gezdiklerini dile getiren Bozdağ, "Kılıçdaroğlu ben gelirsem Urfa'ya elektrik bedava diyor. Tamam İzmir, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin sende niye buradaki vatandaşlarımıza yapmıyorsunuz da Urfalılar özel diyorsunuz ki ben gelirim size yaparım. Diğerleri bizim vatandaşımız değil mi? Elini tutan mı var? Mesele o değil. Meselenin esası şu? Bu ülkede vatandaşlarımızın ekonomik konularla ilgili yaşadıkları sorunları istismar emek ve oradan vatandaşlarımızın oyunu ve gönlünü etkilemektir. Elbette bunu yapacaklar. Ama dürüst ve ilkeli yapmak lazım. Yalanla dolanla ve aldatan bir siyasetle değil. Biz bugüne kadar milletimizi hiç aldatmadık. Biz 2002'de iktidara gelirken bizden 3 yıl bir şey beklemeyin diye meydan meydan gezdik" dedi.

"Adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu aktaran Bozdağ, "Kendi seçimlerini Tayyip beyin adaylığını engelleme umuduna bağlamışlar. Umutları ona kalmış. Anayasa'ya göre bir engel var mı? Yok. Anayasal hiçbir engel yok. Allah'ın izniyle adayımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Adaylığı yasaldır ve hiçbir içtihat ve yorumla bu gerçeği kimse değiştiremeyecektir. Milletimiz onu yeniden Cumhurbaşkanı seçecektir. Siz bırakın 2 defa adaylığını engellemeyi, Anayasa'nın ilgili hükmünü 2028'de nasıl engelleyeceğinize kafa yorun. Yarın Anayasa 3. defa adaylığına imkan veren şartları da düzenleyecektir" diye konuştu.

Bakan Bozdağ'ın konuşması öncesi Mamaklılara seslenen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, "Hak davanın ezelden edebe neferleri olarak buradayız. Görevi devir aldığımız dönemin 4. yılı içerisindeyiz. Güzel Mamak'ımızı güzel hale getiren başkanlarımızla ve teşkilat mensuplarımızla bugün huzurundayız. Biz güzel Mamak diye başladık. Onlar çok güzel bir Mamak inşa ettiler. O günden bugüne kadar görev almış çok değerli teşkilat mensuplarımız burada. Onlar çok güzel bir Mamak'ı bugüne kadar taşıdılar. Bizde görevi aldığımız günden bugüne kadar 4. yılımızdayız. Mamak'ı daha güzel bir hale getirmek için mücadele ediyoruz" dedi.