Adalet Bakanı Akın Gürlek, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i Bakanlıkta ağırladı.

30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası sonrasındaki çalışmalar çerçevesinde Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. KKTC'nin temel önceliğinin kazanın ardından kayıp insanlara en kısa sürede ulaşmak olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, Türkiye ile tam iş birliği içerisinde mevcut imkanların güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan her türlü ilave kapasitenin devreye alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Bakan Gürlek, Türkiye olarak KKTC'nin tüm çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirterek, kaza ile ilgili adli iş birliği sürecinin Bakanlıktaki ilgili birimlerce hassasiyetle takip edildiğini kaydetti.

Görüşmeye Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan ile ilgili birim amirleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı