Abdullah Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde dile getirdiği ve tartışmalara yol açan "kurucu önder" ifadesine açıklık getirdi. Bahçeli, "Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur. O zaman da hedefe ulaşmak zorlaşır. 'Kurucu Önder' ifadesini o yüzden kullandım." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için kullandığı "kurucu önder" ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirterek tartışmalara açıklık getirdi. Bahçeli ayrıca KKTC'nin Türkiye'ye katılması yönündeki çıkışını da değerlendirdi.

"KURUCU ÖNDER" İFADESİNE AÇIKLAMA

Bahçeli'nin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için 'kurucu önder' ifadesini kullanması kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Oda TV'ye konuşan konuşan MHP lideri, söz konusu ifadenin bağlamından koparıldığını ve farklı yorumlandığını ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecini "İki nokta arasında düz bir çizgi" tanımıyla anlatan Bahçeli, "Bu iki nokta arasındaki çizgi düz olursa her şey daha net anlaşılır. Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur. O zaman da hedefe ulaşmak zorlaşır. 'Kurucu Önder' ifadesini o yüzden kullandım. Burada kimse kaybeden veya kazanan taraf olmayacak. Süreç güzel ilerliyor, kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak" dedi.

"KKTC, TÜRKİYE'YE KATILSIN" ÇIKIŞI

Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlerin ardından yaptığı "KKTC, Türkiye'ye katılsın" açıklamasının da nedenini açıkladı.

Seçim öncesi televizyon kanallarında "Federasyon mu, iki devletli çözüm mü" tartışmalarının yoğunlaştığını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon fikrini savunan bir adayın kazanmasıyla, o küçücük federasyon kıvılcımının büyük bir ateşe dönüşmemesi gerektiğini düşündüğüm için hemen açıklama yaptım."

"FEDERASYON TÜRKİYE İÇİN TEHLİKELİ BİR DURUM"

Bahçeli, federasyon fikrinin Türkiye açısından ciddi riskler barındırdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun beklenti haline gelmesi Türkiye açısından çok tehlikeli bir durum oluşturur. KKTC'de federasyon girişimleri, Suriye'deki federasyon amaçlayan güçleri de tetikler. Bu da Türkiye açısından kabul edilemez. Bu kapsamda baktığımızda en doğru kararın KKTC'nin Türkiye'ye katılması olacaktır."

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıGokhan Cetin:

ne dediğini anlayan varmı ??Bunca şehidin kanı yakanızda olacak allah hesabını mutlak soracak size hainler !!!!

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTheC:

Bunca şehidin kanı ne olacak diyenleri hemen askere alalım en önde gitsinler hadi bakalım klavye şovalyeleri. Kafanız basmıyor bari yorum yazmayın. Terör bitsin kimse ölmesin bunu anlamak bu kadar zor mu yoksa gerçekten zeka özürlü müsünüz?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgürol öztürk:

Sayın Bahçeli, sürecin sert, yumaşak olması bizim sorunumuz değildir. Merhum Başbuğumun bir sözü var "Terör örgütleri ile pazarlık masasına oturanlar, gün gelir onların kanında boğulur" diye. Ülkücü hareketin sert, yumuşak olması gibi bir derdi yok. Dert sizde ise sorun o zaman başlıyor.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatansever:

Sadece bunlar malum kesimin gazını almak için söylenmiş sözler Sonuçta PKK bitti mi Bitti derdiniz üzüm yemek olsun bağcığı dövmek değil devlet devlet aklıyla hareket ediyor senin benim aklımda değil Belki şu anda kızıyoruz sinirleniyoruz Ama gün gelecek teşekkür edeceğiz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıCpolat:

Yorum yapsam mı acaba hımmmmm bilemedim. Yapsam olur - Yapmasam da olur neyse

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

ben dili sürçmüştür diye düşünmüştüm. tamam süreci bende güzel buluyorum destekliyorum ama kurucu önder nedir be... hadi dedin bunuda hala savunuyorsan benden artık oy çıkmaz size... 3. ittifak şart

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.