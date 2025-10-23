Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için kullandığı "kurucu önder" ifadesinin yanlış anlaşıldığını belirterek tartışmalara açıklık getirdi. Bahçeli ayrıca KKTC'nin Türkiye'ye katılması yönündeki çıkışını da değerlendirdi.

"KURUCU ÖNDER" İFADESİNE AÇIKLAMA

Bahçeli'nin, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için 'kurucu önder' ifadesini kullanması kamuoyunda tartışma yaratmıştı. Oda TV'ye konuşan konuşan MHP lideri, söz konusu ifadenin bağlamından koparıldığını ve farklı yorumlandığını ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecini "İki nokta arasında düz bir çizgi" tanımıyla anlatan Bahçeli, "Bu iki nokta arasındaki çizgi düz olursa her şey daha net anlaşılır. Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur. O zaman da hedefe ulaşmak zorlaşır. 'Kurucu Önder' ifadesini o yüzden kullandım. Burada kimse kaybeden veya kazanan taraf olmayacak. Süreç güzel ilerliyor, kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak" dedi.

"KKTC, TÜRKİYE'YE KATILSIN" ÇIKIŞI

Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimlerin ardından yaptığı "KKTC, Türkiye'ye katılsın" açıklamasının da nedenini açıkladı.

Seçim öncesi televizyon kanallarında "Federasyon mu, iki devletli çözüm mü" tartışmalarının yoğunlaştığını belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Federasyon fikrini savunan bir adayın kazanmasıyla, o küçücük federasyon kıvılcımının büyük bir ateşe dönüşmemesi gerektiğini düşündüğüm için hemen açıklama yaptım."

"FEDERASYON TÜRKİYE İÇİN TEHLİKELİ BİR DURUM"

Bahçeli, federasyon fikrinin Türkiye açısından ciddi riskler barındırdığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun beklenti haline gelmesi Türkiye açısından çok tehlikeli bir durum oluşturur. KKTC'de federasyon girişimleri, Suriye'deki federasyon amaçlayan güçleri de tetikler. Bu da Türkiye açısından kabul edilemez. Bu kapsamda baktığımızda en doğru kararın KKTC'nin Türkiye'ye katılması olacaktır."