11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri'de yengesi Firdes Gül'ün cenaze törenine katıldı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefat eden yengesi Firdes Gül için Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Tören, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde gerçekleştirildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, vefat eden yengesi Firdes Gül için memleketi Kayseri'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Kayseri'de rahatsızlığı nedeniyle 75 yaşında vefat eden Firdes Gül için öğle namazına müteakip Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Abdullah Gül'ün 2017'de vefat eden amcasının eşi olan Firdes Gül'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Kayseri Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Abdullah Gül'ün yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Politika
