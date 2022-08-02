Abdullah Gül'den iktidara ekonomi eleştirisi: Seçimi kaybederlerse en büyük sebebi enflasyonu hafife almak olur

Eski cumhurbaşkanlarından ve AK Parti'nin kurucularından olan Abdullah Gül, son zamanlardaki sessizliğini bozdu. Bir gazeteye röportaj veren Gül, gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

EKONOMİ ÜZERİNDEN VURDU

Son zamanlarda ülkenin bir numaralı gündem konusu olan ekonomiye ilişkin de konuşan Abdullah Gül, eski yol arkadaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye de yüklendi.

"SEÇİM MAĞLUBİYETİ OLURSA, EN BÜYÜK SEBEBİ ENFLASYONUN HAFİFE ALINMASIDIR"

"En çok hayret ettiğim şey enflasyonun bu kadar hafife alınması." diyen Gül, sözlerine şöyle devam etti: "Enflasyonla çok kararlı, rasyonel, güçlü bir şekilde mücadele etmek için artık son vakit. Bundan sonra vakit kalmıyor seçime kadar. Yani birinci öncelik bu olması lazım. Enflasyonun ne olduğunu, enflasyonun nasıl büyük bir bela, kötülük, ahlaksızlık, hastalık olduğu ve bir kamu hırsızlığı olduğu gerçekten idrak edilmezse enflasyonla amansızca bir mücadele içerisine girilemez. Şimdi baktığımda bunun farkında olunmadığını görüyorum. İçinde yaşadığımız bu yüksek enflasyon palyatif, çeşitli taktiksel yöntemlerle asla yenilemez, bunlar enflasyonu ve yan etkilerini daha da azdırır. Sizin söylediğiniz gibi, iktidar için bir seçim mağlubiyeti söz konusu olursa bunun en büyük sebebi enflasyonu hafife almak olur."

"DAHA BÜYÜK BİR MÜCADELE İÇERİSİNE GİRMEMİZ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Karar'a konuşan Gül, "Bundan 2 ay kadar önce açıklanan son milli gelir tabloları, ücret, maaş ve sabit gelirlilerin toplam milli gelirdeki paylarının ne kadar ciddi bir şekilde düştüğünü gösteriyor. Bunun ötesinde karların, rantların, faizlerin, bunların da nasıl arttığını. Bu çok dehşet verici bir şey. Bu orta sınıfın nasıl gerilediğini, bu gelir dağılımının nasıl bozulduğunu, tablolarla, matematiksel şekilde ortaya koyuyor. Bunun bütün müsebbibi enflasyon. Özellikle dini değerleri önemseyen iktidarların ekonomi politikalarında sadece faizi düşük seviyede tutmak amacıyla değil, diğer kötülüklerden de halkı koruyabilmeleri için enflasyonu birinci öncelik olarak gözaltında tutmaları gerekir. Dünyada enflasyonun % 6-7 olduğu ülkelerde olağanüstü seferberlik varken Türkiye'nin daha büyük bir mücadele içerisine girmesi gerektiğine inanıyorum. Birinci şart bununla mücadele edecek kadronun, yani ekonomi ve finanstan sorumlu kadroların içeride ve dışarıda kredibilitesinin, güveninin oluşturulması lazım." ifadelerini kullandı.