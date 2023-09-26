ABD ve Rusya, Kanada'da Nazi skandalı hakkında farklı açıklamalar yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Kanada Avam Kamarası'nda eski Nazi askerinin tanıtılmasıyla ilgili soruya cevap vermedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise BM'deki internetin harika olduğunu söyledi. Kanada Avam Kamarası Başkanı ise olayın sorumluluğunu üstlendi ve özür diledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, dün düzenlediği basın toplantısında kendisine Kanada Avam Kamarası'nda eski Nazi askerinin tanıtılmasıyla ilgili yöneltilen soruyu, "BM'de görüşmelerim vardı konuyu bilmiyorum" diyerek yanıtladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise "BM'de birçok sorun var ama orada internet harika" yanıtını verdi.

Kanada Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota, 22 Eylül Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin hitabı sonrası 98 yaşındaki Yaroslav Hunka adında eski askeri bir 'savaş kahramanı' olarak tanıttı. İlerleyen günlerde ise Hunka'nın aslında eski Nazi askeri olduğu ortaya çıktı. Rota, olayın sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu söyleyerek özür diledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller'a, dün düzenlediği basın toplantısında Kanada Avam Kamarası'nda yaşananlar soruldu. Miller soruya, "Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda olduğumu ve bir dizi toplantıya katıldığımı itiraf etmeliyim. Hangi olaydan bahsettiğinizden emin değilim" yanıtını verdi.

"HERKES ORADAYDI MATTHEW"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Miller'ın açıklamalarına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Cuma günü herkes oradaydı Matthew. Herkes Kanada'da Nazizmin zaferini gördü. BM'de pek çok sorun var ama internet orada harika çalışıyor" dedi.