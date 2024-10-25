ABD ve BAE Dışişleri Bakanları Gazze ve Lübnan'daki Gerginlikleri Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmede Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sona erdirme ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlama çabalarını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan ve Dışişleri Bakanı Gazze'deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama çabalarını ele aldı. Saldırılar sonrası dönem ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı barışı tesis eden yönetişim, güvenlik ve yeniden yapılanma vizyonu hakkındaki görüşmelere devam ettiler" denildi.

"BMGK'nın 1701 sayılı kararını tam olarak uygulayan diplomatik bir çözümün önemi vurgulandı"

Lübnan'daki saldırıların da görüşüldüğü belirtilen açıklamada, "Lübnan konusunda Bakan Blinken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını tam olarak uygulayan diplomatik bir çözümün önemini vurguladı. Blinken, BAE'nin Lübnan ve Gazze'ye insani yardım sağlamaya devam etmesi dolayısıyla Dışişleri Bakanı'na teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı. Görüşmede, ABD-BAE stratejik ortaklığını ilerletmek için yapay zeka ve ilgili teknolojilerdeki işbirliğini derinleştirmenin öneminin de ele alındığı kaydedildi. - ABU DABİ