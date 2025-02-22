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ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor

ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirme planında ilk adım atılıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yıl dönümünde, savaşın sona erdirilmesine yönelik barışa giden bir yol haritası sunacak tarihi karar tasarısını BM Genel Kurulu'na sunacağını duyurdu.

ABD, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için girişimlerini sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Trump, Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirmeye ve geçici bir duraklama değil, kalıcı bir barışa yol açacak bir çözüme kararlıdır. Önümüzdeki pazartesi 24 Şubat, Rusya- Ukrayna Savaşının 3 yıl dönümü. Bu savaş çok uzun sürdü ve Ukrayna ile Rusya'ya çok korkunç bir bedel ödetti. ABD, Birleşmiş Milletler'e barışa giden bir yol haritası çizmek amacıyla tüm üye devletleri desteklemeye çağırdığımız tarihi bir karar öneriyor. Bu karar, Başkan Trump'ın, BM'nin, BM Şartı'nda yer alan kuruluş amacına, yani anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi de dahil olmak üzere uluslararası barış ve güvenliği korumaya geri dönmesi gerektiği görüşüyle tutarlıdır.

"TÜM DEVLETLERİ ABD'YE KATILMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Birleşmiş Milletler gerçekten de asıl amacına bağlıysa, zorluklar ortaya çıksa bile kalıcı barış hedefinin ulaşılabilir olduğunu kabul etmeliyiz. Bu kararı destekleyerek, bu çatışmanın korkunç olduğunu, BM'nin buna son vermeye yardımcı olabileceğini ve barışın mümkün olduğunu teyit ediyoruz. Savaşın sona erdirilmesine yönelik kararlılığın tam zamanı olduğuna inanıyoruz. Bu, barışa doğru gerçek bir ivme oluşturmamız için bir fırsattır. Tüm BM üye devletlerini bu ciddi çabada ABD'ye katılmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

24 ŞUBAT'TA SUNULACAK

Bakan Rubio sosyal medyadan yaptığı paylaşımda da ABD'nin savaşın sona erdirilmesine yönelik "tarihi" karar tasarısını, 24 Şubat'ta BM Genel Kurulu'na sunacağını belirtti.

"DÖNÜM NOKTASI"

Rubio, "Pazartesi günü Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden üç yıl geçtikten sonra ABD, BM'ye barışa giden bir yol haritası çizmek için tüm BM üyelerinin desteklemesi gereken dönüm noktası niteliğinde bir karar önerecek" ifadelerini kullandı.

TRUMP: BENCE ŞANSIMIZ VAR

Öte yandan daha önce açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelmeleri gerekeceğini kaydederek, "Bir ateşkes görmek ve anlaşmanın yapılmasını istiyorum. Bence anlaşmayı yapmak için bir şansımız var." dedi.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI YAKIN

Nadir toprak elementlerinin ABD'ye verilmesi ile ilgili anlaşmanın revize edilmiş bir versiyonunun önceki gün Ukrayna'ya göndermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile bu konuda anlaşma imzalamaya oldukça yakın olduklarını söyledi. Trump, "Sanırım (Ukraynalılar) bunu istiyor. Kendilerini bu konuda iyi hissediyorlar ve bu önemli, büyük bir anlaşma ama istiyorlar. Bu, bizi o ülkede tutuyor ve onlar bundan çok memnun. Paramızı geri alıyoruz" dedi.

Günün erken saatlerinde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz da Zelenski'nin anlaşmayı "çok kısa süre içinde" imzalayacağını söylemişti. Zelenski, anlaşmanın ABD ile Ukrayna arasındaki ilişkileri geliştirebileceğini söylemişti. Zelenski, "Bu, ilişkilerimizi güçlendirebilecek bir anlaşma ve burada önemli olan etkinliğini sağlamak için detayları netleştirmek. Sonucu sabırsızlıkla bekliyorum, adil bir sonuç" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 12 Şubat'ta sunulan ilk teklifi, Ukrayna güvenlik garantileri sağlanmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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