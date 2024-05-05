Üye Girişi
Haberler

ABD, Suudi Arabistan ile savunma anlaşması yapmayacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşme anlaşması olmadığı sürece Washington'un Riyad ile bir savunma anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşme anlaşması olmadığı sürece Washington'un Riyad ile bir savunma anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle Körfez ülkeleri ile ilişkileri iyiye gitmiyor. Tel Aviv'in en büyük destekçisi ABD ise bu durumu değiştirmek için elindeki tüm kartları kullanıyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda körfez ülkesi Suudi Arabistan'a "İsrail" mesajı verdi. Sullivan, Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşme anlaşması olmadığı sürece Washington'un Riyad ile bir savunma anlaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi. Sullivan, "Bütüncül bakarsak, ABD ile Suudi Arabistan arasında ikili bir uzlaşmanın şartı, İsrail ile Suudi Arabistan arasında normalleşme ve Filistin halkı adına anlamlı adımlar atılmasıdır. Bunların hepsi bir araya gelmek zorunda. Bir parçayı diğerinden ayıramazsınız" dedi.

Önümüzdeki aylarda kendisinden ve ABD Başkanı Joe Biden'dan daha fazla açıklama gelebileceğini belirten Sullivan, "Yapabileceğimiz tek şey, mantıklı olduğunu düşündüğümüz bir yol üzerinde çalışmak ve bölgedeki birçok ülkeyi de bu yola sokmak, sonra da bu yolu sunmaktır. Nihayetinde bu İsrail yönetimine bağlı olacak. İsrail halkı da bu yolu seçip seçmeyeceğine karar verecek" şeklinde konuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Suudi Arabistan Financial Times Washington İsrail Riyad Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuaförler pazar günü açık mı? Kuaförler pazar günü çalışıyor mu 2024? Hıdırellezde dilek dilemek günah mı? Hıdırellez kutlamak caiz mi, haram mı? Buca Belediyesi hangi parti? Buca Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Benzin ve Motorine indirim var mı? Benzin ve Motorine indirim gelecek mi, yapılacak mı? 5 Mayıs akaryakıt fiyatları! 5 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Mayıs Cumartesi Survivor yeni bölüm! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 5 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 5 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Hangi renkleri karıştırırsak kırmızı olur? Kırmızı rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Hangi renkleri karıştırırsak mor olur? Mor rengi nasıl elde edilir, nasıl yapılır? Fuşya rengi nasıl elde edilir? Fuşya hangi renklerin karışımı ile yapılır? Turuncu nasıl elde edilir? Turuncu hangi renklerden oluşur, guaj boya ile nasıl yapılır? 5 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title