ABD Savunma Bakanı Hegseth, anıtta kendisini uyaran askere madalya verdi

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Gaziler Günü töreninin ardından Meçhul Asker Anıtı'nda yüksek sesle güldükleri gerekçesiyle kendisini ve yanındakileri sessiz olmaları için uyaran nöbetçi askere "Müşterek Hizmet Takdir Madalyası" verdi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, kendisini uyaran nöbetçi askeri ödüllendirdi. Hegseth, 11 Kasım'da Arlington Ulusal Mezarlığı'nda düzenlenen Gaziler Günü töreninin ardından Meçhul Asker Anıtı'nda kendisini ve beraberindekileri sessiz olmaları yönünde sert bir şekilde uyaran Uzman Onbaşı Thomas Iglesias'a "Müşterek Hizmet Takdir Madalyası" takdim etti.

Hegseth, sosyal medya hesabından Iglesias'a madalyayı taktığı anlara ilişkin fotoğraflar paylaşarak, "Askerlerimizi seviyoruz. Standartlarımızı seviyoruz. Aferin, Uzman Onbaşı. Devam edin, Vatanseverler" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Hegseth'in anıtı korumakla görevli ordu birliğini kabul ettiği ve Uzman Onbaşı Thomas Iglesias'a Meçhul Asker Anıtı'ndaki görevini layıkıyla yerine getirmesi dolayısıyla Müşterek Hizmet Takdir Madalyası verdiği bildirildi. Savunma Bakanı tarafından bizzat ve doğrudan takdim edilmesi nadir olan madalya, genellikle müşterek görevlerde üstün başarı gösteren askeri personele veriliyor.

Anıtta yüksek sesle gülmüşlerdi

Uzman Onbaşı Iglesias, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance'in de katıldığı törenin ardından, anıt alanında fotoğraf çektiren Hegseth ve beraberindekilerin yüksek sesle gülmesi üzerine protokol gereği sessiz olmaları yönünde uyarıda bulunmuştu. Olay sırasında Hegseth'in yanında eşi Jennifer Hegseth, Özel Kalem Müdürü Ricky Buria, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Patrick Weaver ve kıdemli danışmanı Tami Radabaugh yer alıyordu.

ABD'de en kutsal anıtlardan biri olarak kabul ediliyor

ABD'nin en saygın ve en kutsal savaş anıtlarından biri olarak kabul edilen Meçhul Asker Anıtı; Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı ve Vietnam Savaşı'nda hayatını kaybeden kimliği belirlenememiş askerlere adanmış bulunuyor. Anıt, 1948'den bu yana ABD Kara Kuvvetleri'nin "Eski Muhafızlar" (The Old Guard) olarak bilinen 3. Piyade Alayı'na bağlı nöbetçiler tarafından 7 gün 24 saat esasıyla korunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı