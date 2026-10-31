Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'nin Körfez müttefiklerine 4 Kasım'da İran'a saldırı uyarısı yaptığı iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD medyasına göre Washington, Körfez müttefiklerini 4 Kasım'da İran'a yeni hava saldırıları düzenlenebileceği konusunda uyardı. Haberde saldırıların kısa ama yoğun olacağı belirtildi; Beyaz Saray ise hassas askeri planlar hakkında yorum yapmadı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, Körfez müttefiklerini ABD'deki ara seçimlerinden bir gün sonra, 4 Kasım'da İran'a yönelik yeni bir hava saldırıları düzenlenebileceği konusunda uyardı.

ABD merkezli MSNOW kanalı, 3 üst düzey Körfez Arap yetkilisine dayandırdığı haberinde ABD'nin Körfez'deki müttefiklerine İran'a saldırıların 4 Kasım'da yeniden başlayabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu iddia etti. Yetkililere göre saldırılar kısa, ancak yoğun olacak. MSNOW'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise söz konusu plana ilişkin, "Var olup olmadığı kesin olmayan hassas askeri planlar hakkında yorum yapmıyoruz" dedi ve Trump'ın "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamamasını sağlamak için tüm seçenekleri masada tuttuğunu" vurguladı.

ABD, 1 Eylül'den bu yana İran'a saldırı düzenlemedi. Başkan Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar saldırı düzenlenmeyeceğini belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Para var, huzur var! Mbappe'nin malikanesi dudak uçuklatıyor

"Para var huzur var" dedirten görüntü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üreticide 3,90 lira, markette 42,87 lira! Limonda üretici-market fiyat farkı inanılmaz

Adeta altın parçası! Üretici-market fiyat farkı inanılmaz
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

Taraftarın sevgilisi dün akşam Süper Lig tarihine geçti!
Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş aşkı belgelendi! İşte o görüntüler

Daha fazla saklanmadılar! Günlerdir konuşulan aşk belgelendi
Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı

Somer Sivrioğlu'nun işletmesinde kriz! Kayyum atandı
Bakan Ersoy: Antalya turizmini 12 aya yayacak yeni bir adım atıyoruz

Bakan Ersoy: Antalya turizmini 12 aya yayacak yeni bir adım atıyoruz
ABD'den İsrail'de kritik hamle! 10 nakliye ve 80 yakıt ikmal uçağı konuşlandırdı

ABD'den dünyayı tedirgin eden hamle! İsrail basını ifşa etti
Meteoroloji’den yağış uyarısı! Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak

Meteoroloji saat verdi: Hafta sonu hava nasıl olacak!