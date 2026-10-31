ABD'nin Körfez müttefiklerine 4 Kasım'da İran'a saldırı uyarısı yaptığı iddia edildi

ABD medyasında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, Körfez müttefiklerini ABD'deki ara seçimlerinden bir gün sonra, 4 Kasım'da İran'a yönelik yeni bir hava saldırıları düzenlenebileceği konusunda uyardı.

ABD merkezli MSNOW kanalı, 3 üst düzey Körfez Arap yetkilisine dayandırdığı haberinde ABD'nin Körfez'deki müttefiklerine İran'a saldırıların 4 Kasım'da yeniden başlayabileceği konusunda uyarıda bulunduğunu iddia etti. Yetkililere göre saldırılar kısa, ancak yoğun olacak. MSNOW'a konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise söz konusu plana ilişkin, "Var olup olmadığı kesin olmayan hassas askeri planlar hakkında yorum yapmıyoruz" dedi ve Trump'ın "İran'ın asla nükleer silaha sahip olamamasını sağlamak için tüm seçenekleri masada tuttuğunu" vurguladı.

ABD, 1 Eylül'den bu yana İran'a saldırı düzenlemedi. Başkan Donald Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar saldırı düzenlenmeyeceğini belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı