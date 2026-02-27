Haberler

ABD'li Özel Temsilcisi Barrack, Bağdat'ta başbakan adayı El-Maliki ile görüştü

Güncelleme:
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Irak'ın başkenti Bağdat'ta eski Başbakan Nuri Kamil el-Maliki ile bir araya gelerek Irak'taki siyasi durumu ve yeni hükümet kurma sürecini ele aldı. Görüşmede ayrıca Irak'ın ulusal yükümlülükleri ve bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik diyalog önemine vurgu yapıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'ın başkenti Bağdat'ta başbakanlık makamı için aday gösterilen eski Irak Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki ile bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Irak'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Barrack, başkent Bağdat'taki temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın sert tepkisi ve ABD ile Irak'ın ilişkilerine gerilime neden olan Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakanlık makamı için aday gösterdiği eski Irak Başbakanı Nuri Kamil el-Maliki ile bir araya geldi. El-Maliki'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Irak'taki mevcut siyasi durum, yeni hükümet kurma süreci ve ülkenin önündeki ulusal yükümlülüklerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi. Açıklamaya göre El-Maliki, Irak'ın egemenliğine saygı duyulmasının, her türlü bölgesel ve uluslararası iş birliğinin temel şartı olduğunu vurguladı.

ABD'li Temsilci Barrack ise Irak'ın bölgedeki krizlerin çözümünde kilit bir rol oynadığını ifade etti. Barrack, bölgedeki çatışmaların hafifletilmesi, diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve terörle mücadele konularında Irak'a destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Görüşmenin sonunda, bölgedeki hızlı değişimler karşısında tarafların iletişim ve koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Trump'ın El-Maliki'nin adaylığına eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, El-Maliki'nin adaylığına sert bir dille karşı çıkarak, bu durumun Irak'ı "Kaosa ve fakirliğe sürükleyeceği" uyarısında bulunmuştu. Washington'dan gelen bu uyarıya rağmen eski başbakan, adaylık kararının egemenlik hakkı olduğunu savunarak adaylıktan çekilmeyeceğini net bir dille ilan etmişti. El-Maliki ayrıca bu ayın başında bir televizyon kanalına verdiği röportajda, adaylıktan ancak kendisini aday gösteren Koordinasyon Çerçevesi'nin çoğunluk talebi üzerine vazgeçebileceğini belirterek, dış baskılara göre hareket etmeyeceğinin altını çizmişti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
