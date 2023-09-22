ABD'nin AFRICOM Komutanı Libya'da Hafter ile görüştü

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile ülkede seçilmiş ulusal bir hükümetin kurulması ve ordunun yeniden birleştirilmesi konularını değerlendirdi.

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile ülkede seçilmiş ulusal bir hükümetin kurulması ve ordunun yeniden birleştirilmesi konularını değerlendirdi.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, General Langley, Bingazi'de Hafter ile bir araya geldi.

ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Libya Özel Temsilcisi Richard Norland'ın katıldığı görüşmede, demokratik yollarla seçilen ulusal bir hükümetin kurulması, ordunun yeniden birleştirilmesi ve yabancı paralı askerleri ortadan kaldırarak ulusal egemenliğin korunması konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca, ülkede binlerce can alan sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki çalışmalar da tartışıldı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada ise "Hafter, Langley, Norland ve ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeremy Berndt'in terörle mücadelede ortak işbirliğini güçlendirmenin önemini görüştüğü" ifade edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen AFRICOM Komutanı General Langley, Libya silahlı kuvvetlerinin terörle mücadeledeki çabalarını takdir ettiğini kaydetti.

Libya, geçen yılın başlarında ülkenin doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümet ile yeni seçilmiş parlamento tarafından atanan bir hükümet dışında iktidarı devretmeyi reddeden Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti arasında çatışmaya tanık oluyor.

Bu krizi çözmek için Birleşmiş Milletler bu yıl seçim yapılmasına yönelik çabalara önderlik yaparken, Libyalı taraflar da bu seçimleri denetleyecek birleşik bir hükümet oluşturmak için müzakereler yürütüyor.