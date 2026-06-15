ABD'li yetkili arabulucu Umman'ı "iki yüzlülükle" suçladı

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İran ve ABD arasında daha önce arabuluculuk yapan Umman'ın "iki yüzlü" davrandığını ve bu nedenle arabuluculuk rolünden "dışlandıklarını" belirtti.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İran ve ABD arasında daha önce arabuluculuk yapan Umman hakkında açıklamada bulundu. Yetkili, Umman'ın "iki yüzlü" davrandığını ve bu nedenle arabuluculuk rolünden "dışlandıklarını" belirtti. Yetkili, "Ummanlıların yaptıkları işten hiç memnun kalmadık. Davranışlarından dolayı onların çok iki yüzlü olduğunu ve neredeyse İranlıların birer çalışanı gibi hareket ettiklerini hissettik. Bu yüzden onları bu süreçten bir nevi dışladık" dedi.

İran ile müzakerelerde karşılaşılan zorluklardan birinin "İran rejimi ile doğru iletişim kanallarını" kurmak olduğunu söyleyen yetkili, "İletişim kurmak için yeni kanalların ne olacağını belirlemek istedik ve tabii ki Pakistan ve Katar'da karar kıldık" dedi.

Yetkili ayrıca, geçmişte kullanılan siyasi mekanizmanın büyük ölçüde devre dışı kaldığını ve çoğu insanın sığınaklarda saklandığını belirterek, bunun iletişimi zorlaştırdığını aktardı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı