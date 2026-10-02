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ABD'li Kongre üyesi Castro, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlere karşı tasarı sundu

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ABD'li Kongre üyesi Joaquin Castro ve Kongre üyeleri, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı 'Yerleşimleri Durdurun Yasası'nı Kongre'ye sundu. Tasarı, yerleşimlerin genişlemesine katkı sağlayanlara yaptırım ve yerleşim ürünlerinin ABD'ye ithalat yasağı öngörüyor.

ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro, çok sayıda Kongre üyesiyle birlikte Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı "Yerleşimleri Durdurun Yasası" adlı yasa tasarısını Kongre'ye sundu.

ABD'li Kongre üyeleri, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı harekete geçti. Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro, söz konusu yerleşim yerlerinin zorunlu göçe neden olduğuna ve Filistinlileri vatansız bıraktığına dikkat çekerek, yerleşimlerin genişlemesini engellemek üzere "Yerleşimleri Durdurun Yasası" adlı yasa tasarısını Kongre'ye sunduklarını açıkladı.

Tasarı, yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesinde rol oynayan aktörlere yaptırım uygulanmasını ve bu yerleşim yerlerinde üretilen malların ABD'ye ithalatının yasaklanmasını öngörüyor.

Tasarıya destek veren kıdemli Kongre Üyesi Rosa DeLauro yaptığı açıklamada, "Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin her gün masum Filistinlilere nasıl şiddetli saldırılar düzenlediğine bizzat tanık oldum. Bu yerleşim genişlemeleri son bulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Joaquin Castro'nun öncülük ettiği yasa tasarısına Rosa DeLauro'nun yanı sıra Kongre üyeleri Madeleine Dean, Greg Casar, Sara Jacobs ve Veronica Escobar da destek verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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