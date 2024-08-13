Üye Girişi
Haberler

ABD, İsrail'e 20 Milyar Dolarlık Silah Satışına Onay Verdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın içerisinde savaş uçaklarının yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e milyar dolarlık silah satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın içerisinde savaş uçaklarının yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı, satışı onaylanan silahların yaklaşık 19 milyar dolar değerindeki F-15 jetleri ve ekipmanları, yaklaşık 774 milyon dolar değerinde tank mühimmatı ve 583 milyon dolar değerinde askeri araçlar olduğunu aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye gönderilen onay bildiriminde, silah satışının 'İsrail'in mevcut ve gelecekteki düşman tehditlerini karşı koyma kapasitesini artıracağı' ifadeleri yer aldı. - WASHINGTON

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın içerisinde savaş uçaklarının yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e milyar dolarlık silah satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın içerisinde savaş uçaklarının yer aldığı 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı, satışı onaylanan silahların yaklaşık 19 milyar dolar değerindeki F-15 jetleri ve ekipmanları, yaklaşık 774 milyon dolar değerinde tank mühimmatı ve 583 milyon dolar değerinde askeri araçlar olduğunu aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kongre'ye gönderilen onay bildiriminde, silah satışının "İsrail'in mevcut ve gelecekteki düşman tehditlerini karşı koyma kapasitesini artıracağı" ifadeleri yer aldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Antony Blinken İsrail Gazze Savunma Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Slavia Prag hangi ülkenin nerenin takımı? Fenerbahçe Slavia Prag maçı ne zaman? Cher Ndour kimdir? Cher Ndour kaç yaşında, nereli, mevkisi ne? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 13 Ağustos Salı Youtube'a neden girilmiyor? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off maçı ne zaman? Fenerbahçe elendi mi? Fenerbahçe Lille kim elendi? Fenerbahçe Lille maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Lille maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Ferdi Kadıoğlu ransfer oldu mu? EXXEN 2 kişi kullanabilir mi (FENERBAHÇE LİLLE)? Exxen tek maç satın alma var mı (FENERBAHÇE LİLLE)? Ferdi Brighton'a mı gidecek? Ferdi Kadıoğlu hangi takıma gidiyor? Ferdi neden yok? Ferdi sakat mı, kadroda yedeklerde yok mu(Fenerbahçe Lille) TRANSFER mi olacak? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, FB Avrupa maçı bugün mü? Acun düğünü ne zaman 2024? Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ne zaman evleniyor? Ülke puanı sıralaması! (UEFA-GÜNCEL- FENERBAHÇE LİLLE) 2024 UEFA ülkeler sıralaması, Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe elenirse ne oluyor, UEFA Avrupa Ligi'ne mi gidiyor? Fenerbahçe turu nasıl geçer? Fenerbahçe Lille ihtimaller ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Kruniç oynuyor mu? Fenerbahçe'nin Lille maçı 11'inde Kruniç var mı? EXXEN canlı maç izle! CANLI ANLATIM (ŞAMPİYONLAR LİGİ FENERBAHÇE LİLLE) EXXEN spor canlı izle! 13 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın!
title