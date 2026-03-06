Haberler

ABD ordusu, İran'a ait İHA gemisine yönelik saldırının görüntülerini yayınladı

Güncelleme:
ABD Merkez Komutanlığı, 2. Dünya Savaşı dönemi büyüklüğünde bir İran İHA taşıyıcı gemisini vurduklarını duyurarak, İran donanmasını batırma kararlılığından geri adım atmadıklarını açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı, İran'a ait bir insansız hava aracı gemisine gerçekleştirilen saldırının görüntülerini yayınlayarak, "ABD kuvvetleri, İran donanmasının tamamını batırma kararlılığından geri adım atmıyor" açıklamasında bulundu. Vurulan geminin 2. Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

ABD ordusundan İran'a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) ile ilgili yeni bir açıklama geldi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait bir insansız hava aracı gemisine gerçekleştirilen saldırının görüntülerini yayınladı. Vurulan geminin 2. Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğünde olduğu belirtilerek, "Gemi şu anda alevler içinde" denildi. Açıklamada, "ABD kuvvetleri, İran donanmasının tamamını batırma kararlılığından geri adım atmıyor" ifadeleri kullanıldı.

CENTCOM Komutanı Cooper duyurmuştu

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, günün erken saatlerinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile düzenlediği basın toplantısında İran'a ait 30'un üzerinde askeri gemiyi batırdıklarını söylemişti. Cooper, "Son birkaç saat içinde İran'a ait bir İHA taşıyıcı gemiyi vurduk. Bu, 2. Dünya Savaşı dönemi uçak gemisi büyüklüğündeydi. Şu anda yanıyor" ifadelerini kullanmıştı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
