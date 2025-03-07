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ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesi'nin federal fonunu keserek protestolara tepki gösterdi

ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesi'nin federal fonunu keserek protestolara tepki gösterdi
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ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin yanlısı protestolar sebebiyle kuruma ayrılan 400 milyon dolarlık federal fonu 'derhal' kesme kararı aldı. Bakanlık, bu kararın üniversitede anti-Semitizme karşı alınan sıfır tolerans politikası doğrultusunda olduğunu açıkladı.

ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin yanlısı protestoları gerekçe göstererek, kuruma ayrılan 400 milyon dolarlık federal fonun "derhal" kesildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tartışmalı bir karara daha imza attı. ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin yanlısı protestoları gerekçe göstererek, kuruma ayrılan 400 milyon dolarlık federal fonun "derhal" kesildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Columbia Üniversitesi yönetiminin "Yahudi öğrencilere yönelik süregelen tacizlere karşı etkili bir şekilde harekete geçmemesi" nedeniyle fonun geri çekildiği belirtildi. Bakanlık, kararın Trump yönetiminin "üniversitelerde antisemitizme sıfır tolerans" politikası doğrultusunda alındığını vurguladı.

Kararın ardından Columbia Üniversitesi yönetimi, fon kesintisinin eğitim faaliyetleri ve öğrenci destek programlarını olumsuz etkileyebileceğini belirterek, hükümetin kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

"Yasadışı protestolara müsamaha gösteren eğitim kurumları fonlardan yararlanamayacak"

New York'taki prestijli üniversite, geçtiğimiz yıl İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarına karşı düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerin merkezi haline gelmişti. Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, "yasadışı protestolara" müsamaha gösteren eğitim kurumlarının federal fonlardan yararlanamayacağını söylemiş ve Columbia Üniversitesi'ne yönelik bir inceleme başlatılacağını duyurmuştu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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