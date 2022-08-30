ABD Donanması, İran'ın Basra Körfezi'nde ABD'ye ait insansız gemiyi ele geçirme girişimini engelledi

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İran'ın Basra Körfezi'nde ABD'ye ait bir insansız yüzey gemisini (USV) ele geçirmeye çalışırken görüldüğünü ve ABD kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İran'ın Basra Körfezi'nde ABD'ye ait bir insansız yüzey gemisini (USV) ele geçirmeye çalışırken görüldüğünü ve ABD kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurdu.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı 5. Filosu, İran'ın İslam Devrim Muhafızları Donanması'na (IRGCN) ait bir destek gemisinin, Basra Körfezi'nde ABD 5. Filosu tarafından işletilen insansız bir su üstü gemisini ele geçirme girişiminin engellediğini duyurdu. ABD 5. Filosu tarafından yapılan açıklamada, 29 Ağustos günü yerel saatle 23.00 civarında uluslararası sulardan geçen Shahid Baziar adlı IRGCN'ye ait destek gemisinin, Saildrone Explorer adlı insansız yüzey gemisini (USV) çekmeye çalışırken gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, ABD Donanmasına ait kıyı devriye gemisi USS Thunderbolt'un (PC 12) olay yakınlarında bulunduğu ve ele geçirme eylemine hemen müdahale ettiği belirtilirken, ABD 5. Filosu'nun Bahreyn merkezli Helikopter Deniz Muharebe filosundan bir MH-60S Deniz Şahini fırlattığı aktarıldı. ABD Deniz Kuvvetleri, yanıt olarak alınan önlemlerin IRGCN'ye ait geminin insansız gemi ile olan bağlantısını kesmesine ve yaklaşık 4 saat sonra bölgeyi terk etmesiyle sonuçlandığını ifade ederken, ABD Donanmasının başka bir olay olmadan operasyonlarına devam ettiği bildirildi.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, ABD 5. Filosu ve Birleşik Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Yardımcısı Brad Cooper konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "IRGCN'nin eylemleri bariz, yersiz ve profesyonel bir deniz gücünün davranışıyla tutarsızdı. ABD Deniz Kuvvetleri teyakkuz halinde ve bölge genelinde kurallara dayalı uluslararası düzeni teşvik ederken uluslararası hukukun izin verdiği her yerde uçmaya, yelken açmaya ve faaliyet göstermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yayınladığı açıklamada, IRGCN'nin ele geçirmeye çalıştığı Saildrone Explorer adlı insansız yüzey gemisinin ABD hükümetinin mülkü olduğunu söyleyerek navigasyon, veri toplama için sensörler, radarlar ve kameralarla donatıldığını ifade etti. - WASHINGTON