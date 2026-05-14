ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun Çin'e girişinde isim değişikliği iddiası

Çin'in Hong Kong ve Uygur Türklerine yönelik politikalarını eleştirmesi nedeniyle ülkeye girişi yasaklanan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Pekin'e girebilmesini sağlamak için soyadının Çince yazılışında değişiklik yapıldığı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, senatörlük döneminde Çin'in Hong Kong ve Uygur Türklerine yönelik politikalarını sert dille eleştirmiş, Pekin yönetimi de ABD'li Bakan Rubio'nun ülkeye girişini yasaklamıştı. ABD basınında yer alan iddialara göre, Marco Rubio'nun Başkan Donald Trump'ın Pekin ziyaretine eşlik edebilmesi için Çin makamlarının dikkat çekici bir diplomatik adım attığı öne sürüldü.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan iddiaya göre, 2020 yılında ülkeye girişi yasaklanan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Pekin'e girebilmesi için soyadının Çince yazılışında değişiklik yapıldı. Çin hükümeti, Rubio'nun bugün Çinli yetkililerle oturduğu masada isminin yazılı olduğu levhada soy ismini, farklı bir Çince karakter kullanarak yazdı.

Konuya ilişkin haberlerde, Rubio'nun isminin Çince farklı bir şekilde yazılmaya başlanmasının, 2025'te Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanı olarak atanmasıyla birlikte gündeme geldiğine dikkat çekildi. Söz konusu değişikliğin Pekin yönetimi tarafından fazla dikkat çekmeden yapıldığı ancak Rubio'nun Çin'i ziyaret eden ABD heyetinin en üst düzey yetkililerden biri olması nedeniyle Çin sosyal medyasında geniş yankı uyandırdığı ifade edildi.

Yeni tercih edilen "?" karakteri, aceleci ve sakar gibi anlamlar taşıyor

Diğer dillere ait isimler Çince yazılırken, ismin hecelerine fonetik olarak karşılık gelen Çince karakterler kullanılıyor. Aynı sesi veren birden fazla Çince karakter bulunabildiği için, aynı isim farklı şekillerde yazılabiliyor. Rubio örneğinde Çincenin bu özelliğinin, diplomatik bir manevra için kullanıldığı ve "Rubio" ismi için daha önce resmi kaynaklarda kullanılan yazım şeklinin, Rubio'nun ülkeye girişi konusunda diplomatik bir krizi engellemek için değiştirildiği ileri sürülüyor.

ABD basını, Çin hükümetinin tercih ettiği yeni yazım biçiminin, Pekin'in Rubio'ya yönelik bakışını da yansıtıyor olabileceğine dikkat çekti. Rubio'nun ismi Çince yazılırken daha önce kullanılan "Ru/Lu" (?) karakterinin Çince soy isimlerde yaygın ve nötr bir kullanım olduğu, yeni tercih edilen "" karakterinin ise "aceleci, kaba ve sakar" gibi anlamlar taşıdığı belirtildi.

Pekin yönetiminin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik muamelesini eleştirmişti

Rubio, 2020 yılında senatör olduğu dönemde Pekin yönetiminin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik muamelesi ve diğer insan hakları ihlallerini eleştirdiği gerekçesiyle Çin hükümetinin yaptırımlarına maruz kalmıştı. Bu yaptırımlar arasında, Rubio'nun ülkeye girişinin yasaklanması da yer alıyordu. Rubio aynı zamanda ABD'nin Tayvan ile güçlü ilişkilere sahip olmasını da savunmuş ve ziyaret öncesinde yaptığı açıklamalarda Tayvan'ın Çinli yetkililerle görüşmelerde önemli bir yer tutacağından emin olduğunu söylemişti. Söz konusu yaptırımlar, Rubio'nun ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretine eşlik etmesini karmaşık hale getirmiş olsa da ABD'deki Çin Büyükelçiliği, bakanın seyahatinin engellenmeyeceğini duyurmuştu. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı