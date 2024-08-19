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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de görüşmelerine başladı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede, esirlerin evlerine dönmesi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Tel Aviv temasları çerçevesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede, "Bu belirleyici bir an. Esirlerin evlerine dönmesi, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve herkesin kalıcı barış ve güvenliğe giden daha iyi bir yola girmesi için muhtemelen en iyi, belki de son fırsat" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşmasının kabul edilmesi için geldiği İsrail'de temaslarına başladı. Blinken, başkent Tel Aviv'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Sadırıların başlamasından bu yana 9. kez İsrail'e gelen Blinken, Herzog ile görüşmesinde "Bu belirleyici bir an. Esirlerin evlerine dönmesi, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve herkesin kalıcı barış ve güvenliğe giden daha iyi bir yola girmesi için muhtemelen en iyi, belki de son fırsat" dedi. ABD'li bakan ayrıca Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından İran'ın İsrail'e yönelik muhtemel saldırısı konusunda duyulan endişeler nedeniyle bölgesel bir tırmanmanın yaşanmaması için çalıştığını söyledi.

"Esirlerimizi evlerine geri getirmekten daha büyük bir dava olamaz"

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise, Blinken görüşmesinin başında esir anlaşmasına varılamamasının sorumluluğunu Hamas'a yükleyerek, "İnsanlar bunun Hamas'ın ilerlemeyi reddetmesiyle başladığını anlamalı" şeklinde konuştu. Arabulucular tarafından yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydedebilecekleri konusunda umutlu olduklarını belirten Herzog, çabaları için ABD, Mısır ve Katar'a teşekkür etti.

"Esirlerimizi uzun zaman önce dönmeleri gerektiği gibi evlerine geri getirmekten daha büyük bir insani amaç ve dava olamaz" diyen Herzog, ABD Başkanı Joe Biden'a" İran tehditleri karşısında bu bölgede güç gösterdiği" için teşekkür etti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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