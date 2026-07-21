Haberler

ABD'den dünya genelindeki vatandaşlarına "güvenlik" uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki artan gerilim nedeniyle dünya genelindeki ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya çağırdı ve İran destekli grupların hedef alabileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'daki gerginliğin artması nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki artan gerilim nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olduğu ve öngörülemeyen bir tırmanma potansiyeli bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki Amerikalılara daha fazla dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor. Şu anda Orta Doğu'da bulunan Amerikalılar dikkatli ve teyakkuzda olmalı, uçuş iptallerine, periyodik hava sahası kapanmalarına ve seyahat aksamalarına hazırlıklı olmalıdır. Büyükelçilik ve konsoloslukların güvenlik uyarılarını, yerel yetkilileri ve haberleri takip edin. Orta Doğu dışında bulunan Amerikalılar ise bölgeye seyahatlerini ve bölge üzerinden geçişlerini yeniden değerlendirmelidir" denildi. Orta Doğu dışındakiler de dahil olmak üzere ABD diplomatik tesislerinin hedef alındığı belirtilen açıklamada, "İran ve İran'ı destekleyen gruplar, yurt dışındaki diğer ABD varlıklarını veya dünya genelinde ABD ve Amerikalılarla ilişkili yerleri hedef alabilir" ifadeleri kullanıldı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada bir ilk! Muhalefet kazanmasın diye seçimleri kaldırdı

Dünyada bir ilk! Muhalefet kazanmasın diye seçimleri kaldırdı
Esnaftan pes dedirten oyun! Marketten alıp 'köy nohudu' diye satmışlar

Organik ürün almadan bin kere düşünün! Skandal böyle ifşa oldu
Ahbap soruşturmasında tutuklandı: CHP'nin 'gölge bakanı' Emre Kartaloğlu'nun savunması ortaya çıktı

CHP'nin "gölge bakanı" Kartaloğlu'nun savunması ortaya çıktı
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
Jennifer Lopez'ten küvette iddialı doğum günü kutlaması

Jennifer Lopez'ten küvette iddialı doğum günü kutlaması
Tırda 24 kilo skunk ele geçirildi: Sürücüden 'İçmek için almıştım' savunması

Bunlarla yakalandı, hakimi kandırmak isterken soluğu cezaevinde aldı
CHP'li başkan için AK Parti iddiası: İstifa edeceğim, Cumhurbaşkanına ilettik

CHP'li başkan AK Parti'ye geçiyor: İstifamı Cumhurbaşkanına ilettik